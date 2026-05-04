越南假日旅游积极增长 国际游客热度攀升

在今年雄王祭祖日以及4·30南方解放日和“五一”国际劳动节假期期间，越南全国旅游市场持续升温。从各大城市到生态旅游、海岛旅游和文化遗产景区，多地游客数量大幅增长，其中国际游客增长尤为明显。

在北部地区，河内继续巩固其作为全国重要旅游中心之一的地位。4月25日至5月3日期间，河内预计接待游客约135万人次，其中国际游客超过24.8万人次。旅游总收入超过5万亿越盾。多家高端酒店和度假区接近满房。假日期间，河内举办了丰富多彩的文化和体验活动，并推出连续7天免费公交和城市轨道交通等便利游客政策，进一步彰显“安全、友好、富有吸引力”的旅游城市形象。

与此同时，胡志明市继续发挥全国旅游与游客集散中心的重要作用。4月25日至5月3日，胡志明市旅游收入约达8.7万亿越盾，共接待国际游客约19万人次、国内游客约150万人次。各大文化历史景点、娱乐区和公共空间旅游氛围热烈。旅游节、越南面包节、烟花表演以及系列文艺活动吸引了大量市民和游客参与体验。

在中部地区，顺化市成为吸引国际游客的一大亮点。5天假期内，顺化共接待游客约61万人次，同比增长超过73%；其中国际游客约16.4万人次，同比增长高达129%。顺化皇城举办的多项特色文化活动持续受到国内外游客欢迎。

此外，北部山区的高平省在假日期间接待游客超过12.7万人次。板约瀑布等知名景区，凭借生态旅游和特色体验项目，继续吸引大批游客前来观光。

今年假日期间，从北到南的旅游市场持续火热，显示出民众及国际游客旅游和休闲需求不断增长，同时也体现出各地在提升服务质量、丰富旅游产品以及打造安全、友好旅游环境方面所作出的积极努力。（完）