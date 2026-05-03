“长安——灵气之源”：2026年长安盛会热闹开场

长安盛会是每年一次在宁平省举行的传统节日，以供奉贵明大王——民间信仰中的一位神灵，镇守华闾古都地区。

5月3日，即农历三月十七，位于宁平省长安名胜群内的长安生态旅游区举行了主题为"长安——灵气之源"的2026年长安盛会开幕式。此次盛会是缅怀和感恩先辈功德、保护和弘扬长安名胜群文化与历史价值的契机。

宁平省居民范文南： "我们鼓会有一百多人，鼓会从先辈时代就有了，至今传给了我们子孙后代。盛会开幕后，我们会参与并提供服务，感到非常高兴和激动。"

长安盛会不仅祈求国泰民安、风调雨顺、五谷丰登，还被称为"开林仪式"，即向神灵祈求允许人们有节制地进入森林开采林产品。

胡志明市摄影家 阮亚： "作为从胡志明市来此参观拍摄的摄影家，记录越南特别是关于遗产的珍贵资料，我觉得大家做得非常好。民众热情，政府关心，吸取了去年不足之处的经验，今年做得非常严谨，紧贴遗产，这在当今时代非常重要。"

法国游客安娜埃尔： "能够参加这个盛会，我感到非常印象深刻。这里的自然景观既雄伟又诗意，与各种仪式相结合，让我清晰地感受到了越南文化。当地人民非常友善好客。这无疑是我旅途中的一次难忘经历，我希望有机会再次回来。"

河内市居民阮氏芳清： "今天是我第一次来到这个地方，这里的景观非常美丽，节日气氛非常欢快热闹，我感到非常开心。"

参加盛会，民众和四方游客可以融入从长安渡船区一直延伸到仙溪庙的迎龙队伍，参与向贵明大王祭台上香、献花、献祭品等仪式。（完）