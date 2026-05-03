重现“东阿豪气”：通过陈朝古装传承历史精神

名为“东阿凯旋2026”的文化旅游活动在宁平省三谷-碧洞旅游区举行，通过音乐与灯光再现陈朝军民的故事与形象。活动的特别亮点是约500人规模的陈朝古装游行，以及河面上的灯光秀，运用现代材质描绘历史故事。

游行队成员 武文芳：“能穿上陈朝的古装，我感到非常自豪。这套服饰是陈朝时期珍贵、威严、最高级别的服装。通过这套服饰，我希望传递陈朝历史价值的持久影响力，激励更多年轻人去了解和热爱越南历史。”

游行队成员 阮秋玄：“今天参加活动我感到非常兴奋，很开心能成为‘东阿豪气’游行队的一员。我今天穿的是包括肚兜、围裙和对襟外套三部分组成的古装。这让我收获了更多知识、自豪感，并渴望向国内外游客传播越南文化的美丽形象。”

除了表演，活动还包括上香和抬轿仪式，连接过去与现在。当地居民和游客共同面向陈朝先贤，表达感恩之情，祈愿国泰民安。这些仪式不仅弘扬了华闾古都的精神价值，也深化了整个活动的意义。

宁平省游客 丁氏碧玉：“今天我带孩子到三谷-碧洞看古装表演，气氛非常热闹。我觉得这些活动非常有意义，能把家乡古装形象传播到国际朋友中，也教育孩子们了解民族古装的意义。”

“东阿凯旋2026”历史故事传递了“东阿豪气”精神——这是陈朝时期培育出的爱国、不屈意志和民族团结力量的象征。活动唤起人们，尤其是年轻一代对文化历史价值的自豪感与守护传承意识。

宁平省南华闾坊居民 江进达：“活动非常精彩，需要更多关注与重视，让外国游客有机会体验越南文化的美丽，传播到国际朋友中。游客们热情参与并非常喜欢，因为他们来到这里就是为了了解古代各个朝代的文化和体验当地文化。”

“东阿凯旋”不仅是一场活动，更是一段连接过去、现在与未来的旅程，让每个人在宁平遗产之地找到民族精神与文化体验之间的共鸣。通过“东阿凯旋2026”，宁平继续巩固其作为越南北部领先文化旅游目的地的地位。（完）