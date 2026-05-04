“三班四倒”不停歇 越南重大交通项目全线提速

连日来，全国各地重点交通工程建设全面提速，施工节奏不断刷新“加速度”。“三班四倒”早已不只是口号，而成为成千上万名工程师和工人的工作常态。无论节假日、深夜，甚至春节期间，许多建设者依然坚守工地，只为保障国家重点项目按期推进。

从北到南，一系列高速公路、大型桥梁以及重点交通枢纽工程同步展开，给施工组织、资源调配和工期保障带来了前所未有的压力。然而，也正是在这样的高强度环境下，基础设施建设者迎难而上、攻坚克难的精神愈发凸显。

在河内，红河两岸7座桥梁工程正以前所未有的速度加快建设。其中，陈兴道大桥项目尤为引人关注。尽管该项目开工时间晚于部分工程，但各施工环节依旧昼夜不停、全力推进，努力缩小与整体进度之间的差距。

夜晚走进施工现场，才能真正感受到这里紧张而繁忙的氛围。工地灯火通明，各施工班组仍在河道中央持续作业。巨大的工期压力，让通宵奋战成为工程师、监理人员和工人们的工作常态。

陈兴道大桥项目管理委员会技术科科长胡辉雄：如果地方政府能够按计划完成征地拆迁工作，特别是龙边一侧场地的及时移交，项目整体施工进度将进一步提速，从而确保既定目标如期实现。

与此同时，随着四环路沿线工程全面提速，连接河内与兴安省的米楚大桥也正加速成形。

在施工现场，“三班四倒”的施工模式持续运转。各承包单位同步展开多个作业面，对施工环节进行细化分工，全力加快工程进度。截至目前，近一半钻孔灌注桩已完成施工，多座桥墩承台及桥墩主体同步推进，首批SuperT梁板也已完成预制，为后续施工奠定基础。

值得关注的是，仅主桥工程一项，目前已超计划进度近5%。不过，由于部分区域仍存在征地拆迁受阻以及设计调整等问题，工程建设依然面临不少困难与挑战。

尽管如此，各施工单位依旧保持昼夜不停的施工节奏，全力推动项目早日完工。

米楚大桥项目总指挥阮才孟：“在施工推进过程中，项目仍面临一些困难，不过，我们始终坚定决心，全力加快施工进度，力争让大桥尽早完工。因此，整个工地持续实行‘三班四倒’施工模式，节假日、春节期间也不停工，以确保项目按既定进度推进。”

不仅仅是单纯的交通工程，沿红河建设、全长超过55公里、贯穿兴安省13个乡社的文化遗产—旅游—经济发展连接线项目，也正在全面加快施工。

目前，多处路段已完成超过80%的征地拆迁工作。部分标段已进入路基施工阶段，工程完成量达到35%至45%。与米楚大桥相连接的重要节点，正被优先调配资源，以确保桥梁建成后实现同步衔接。

尽管仍面临场地移交缓慢、地基松软以及建材价格上涨等困难，各承包单位依旧投入80多台大型设备及数百名施工人员，昼夜不停推进工程建设。

工地工人阮文一：“这次假期我不回老家了。虽然工作很辛苦，但大家都会继续努力，争取早日把这座桥建成，让两岸民众出行更加方便。”

而在这些工程建设进度的背后，是一个个无法团圆的节日与春节，是无数个彻夜不眠的夜晚，更是建设者们默默无闻的坚守与奉献。

终有一天，这些桥梁将建成通车，这些道路将全面贯通。然而，在每一米道路、每一跨桥梁背后，都凝聚着建设者们日夜奋战的汗水与心血，也记录着他们为确保工程不断档、不停工所付出的责任与担当。（完）

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