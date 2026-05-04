为河内实现突破、提升地位开启重大机遇

5月4日上午，越共中央总书记、国家主席苏林同河内市国会代表团（第1选区）成员在坞椰市坊（Ô Chợ Dừa）人民议会、人民委员会驻地开展选民接触活动，向选民通报第十六届国会第一次会议结果，并听取选民的意见与建议。

苏林强调民众目前的担忧与关切是非常切合实际的。选民提出的问题虽涉及不同领域，但都面向一个共同要求，即机构运作必须更好地服务群众，政策必须更贴近实际，责任必须更明确，成效必须更具体。

回答选民关注的问题时，苏林强调，需要特别关注基层卫生站的活动，提高诊疗质量，以满足民众的健康医疗与疾病预防需求；加强食品安全控制；同时加快基础设施整修及旧公寓改造，旨在提高人民生活质量并服务于城市结构重组。

河内必须实现从“颁布”思维向“执行”思维的强力转变，从“拥有机制”转向“运行机制”，从“有了规划”转向“实现规划”，从“说得对”转向“做得彻底”。

特殊机制的建立并非为了创造特权，而是旨在解决一般机制无法处理、或处理速度不够快的问题，并破除陈旧的瓶颈。在实施《首都法》过程中，必须明确划分任务优先等级，确定哪些工作需先行开展、哪些瓶颈需优先破解、哪些问题直接影响民生，以及哪些任务能为长期发展提供动力。

对河内而言，经济发展绝不能脱离文化与人文的发展。千年升龙—河内的文化不仅是值得自豪的遗产，还必须成为发展的内在动力。

苏林强调，国会代表有责任倾听并如实反映选民的意见与愿望，并对选民提出的建议的处理过程进行全程跟踪与督促；选民反映的每一个问题不仅是眼前的具体要求，更是需要在政策层面予以审视和指导处理的大事，旨在使人民生活发生实质性的转变。（完）