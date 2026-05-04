海防疆舍寺创下亚洲纪录 成为拥有最多“卍”字石墙系统的寺庙

疆舍寺（又称“琼丘寺”，意为“玉岗”）是一座拥有约2000年历史的古寺。2009年，寺庙进行了第三次大规模修缮与重建。修复后的寺庙建筑群总面积达7385平方米。

其中，最具特色的是寺庙独特的石墙系统，全部采用青石建造。每排石墙由108块石材组成，每块石材长40厘米、宽30厘米、厚35厘米，重量约80公斤。整项工程不仅规模宏大，也融合了建筑艺术、雕刻工艺与佛教文化象征意义。

疆舍寺住持释清强上座：“2009年修建时，我们每天只能安装10至15块石材。最初三排石墙采用莲花图案设计，莲花不仅是越南国花，也是佛教的重要象征。到了第四排石墙，我们开始雕刻‘卍’字符号。‘卍’字是佛陀‘三十二相、八十种好’之一，象征佛光普照与积极能量，因此我们将这一寓意融入建筑之中。”

海防市新兴坊人民委员会主席武功坦：“当地政府高度重视疆舍寺此次获得亚洲纪录认证，并将继续支持各宗教依法开展活动，同时进一步保护和弘扬寺庙文化价值，加强当地历史遗迹与地方文化产业之间的联动，尤其推动与新兴坊木版雕刻传统手工艺村的结合发展。”

海防市旅游协会常务副主席阮明苏：“我们旅游行业希望进一步推广这座“亚洲独一无二”的寺庙文化价值，吸引更多国内外游客及旅行社前往海防疆舍寺参观体验，感受其独特文化魅力。”

此前，2015年8月，疆舍寺曾获越南纪录组织（VietKings）授予“越南首座拥有‘卍’字石墙系统寺庙”纪录称号。2026年4月27日，该组织正式通过相关档案，确认疆舍寺为“亚洲拥有最多‘卍’字石墙系统的寺庙”。（完）