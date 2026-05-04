越共中央总书记、国家主席苏林访问印度： 推进两国合作框架迈上新高度

此次访问期间，苏林总书记、国家主席将与印度高级领导人就推动合作的战略方向进行深入讨论。 双方力求在科学技术、医疗卫生、基础设施及人文交流和宗教等潜力领域取得突破。

应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。此次访问是具有特殊意义的重要外交事件。

越共中央委员、外交部副部长阮孟强：“这是苏林同志在新的工作岗位上首次访问印度，且适逢两国隆重庆祝建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026年）。 访问充分体现了越南对越印全面战略伙伴关系以及对整个南亚地区的高度重视，也有助于彰显越印两国在分享共同愿景和战略利益方面的定位与目标，使彼此成为各自外交政策中的实质性优先方向。”

多年来，越印关系始终保持稳定一致并日益深化，特别是2016年建立全面战略伙伴关系以来，两国关系实现了质的飞跃。目前，两国在各领域拥有20多个双边合作机制。 政治互信通过各级代表团互访活动不断得到巩固；国防安全合作持续深化；经贸合作取得积极进展，近年双边贸易额约为每年150亿至160亿美元。 值得关注的是，双方正大力拓展科学技术、创新创业、数字化转型、人工智能、清洁能源及卫星数据等新领域的合作。

印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特：“越南和印度在地区和全球优先事项上日趋一致，这体现在高层接触以及两国人民交流活动显著增加的趋势上。经济合作得到大力推动，其中越南在印度的“东向行动政策”中扮演着日益重要的角色，同时是印度在东盟中的最大贸易伙伴之一。”

在谈及印太地区形势复杂多变的背景下越印关系的作用时，哈什·潘特认为，这一关系对于维护地区稳定与平衡具有非常重要的意义。

印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特：“在世界正在经历诸多动荡、传统合作机制和全球化模式面临困难的背景下，越南和印度需要主动寻找新的合作方向。我想，两国经济合作尽管有所增长，但尚未与潜力相匹配，因此双方需要大力促进经济联系，特别是在中小企业之间，以及加强产业对接。”

越共中央委员、外交部副部长阮孟强：“此次访问期间，苏林总书记、国家主席将与印度高级领导人就推动合作的战略方向进行深入讨论。 双方力求在科学技术、医疗卫生、基础设施及人文交流和宗教等潜力领域取得突破。 此外，访问期间双方将举行金融论坛、科技与创新创业对接等一系列丰富务实的活动。这是两国扩大合作范围、拓宽贸易和投资市场、加强供应链、推动在科技领域的合作以吸引发展资源的良好机遇。可以肯定的是，苏林总书记、国家主席此次对印度的国事访问，体现了双方致力于深化和提升越印两国传统友谊的共同决心。”

苏林总书记、国家主席的此次访问将成为重要的政治里程碑，为越印关系构建更高层次的框架，从而为两国人民和企业带来实实在在的利益，助力实现各自可持续发展目标，并为地区的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）