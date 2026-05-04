构建越印全面战略伙伴关系新发展阶段合作框架

越通社河内——应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。



此次访问正值越印建交54周年（1972—2026年）和全面战略伙伴关系建立10周年（2016—2026年）之际，助推双边关系实现新突破，并在新发展阶段构建新的合作框架。



越印在政治外交上高度互信、持续稳固



越南与印度传统友好关系历史悠久、根基深厚，由两国历代领导人精心维护、培育与发展。1972年1月7日，在越南人民抗美救国战争进入关键阶段时，印度与越南宣布建立外交关系，开启了两国友好合作关系的新篇章。

两国于2003年5月签署关于越南与印度全面合作框架进入21世纪联合声明，2007年7月建立战略伙伴关系，于2016年9月进一步提升为“全面战略伙伴关系”。自此，两国关系不断走深走实。两国在党际、国家、国会及民间等渠道上的交流与合作持续拓展，各类对话合作机制、专业合作小组等也一向发挥积极作用。2020年12月，双方通过了越印致力于和平、繁荣与人民共同愿景声明；并于2024年8月发表《关于加强越南与印度全面战略伙伴关系的联合声明》。越印两国领导人保持频繁互访与接触，进一步深化双边关系。

目前，两国维护越印外长级混合委员会、越印贸易联合委员会、政治磋商与战略对话、安全对话、国防政策对话、外交政策对话、海上安全对话等各种双边合作机制。



两国在多边场合上，尤其是联合国以及由东盟引领的区域论坛上也保持密切协调并相互支持。



经贸与投资合作呈现出诸多亮点



印度目前是越南第八大贸易伙伴，越南则是印度第21大贸易伙伴，也是印度在东盟的第四大贸易伙伴。双边贸易金额迅速增长，从2016年的54.3亿美元增长至2022年的150.4亿美元以上；2023年为143.6亿美元，2024年为149.2亿美元，2025年为164.6亿美元，2026年前3月达48亿美元，同比增长28%。



在投资方面，截至2026年3月，印度对越投资项目累计503个，注册资本总额达11.17亿美元，在对越投资的154个国家和地区中排名第26位。从投资领域来看，印度投资资金已流入越南21个经济产业中的15个 ，主要集中在加工制造业，电、气生产与分配，采矿等领域。



从投资地区来看，印度已在越南34个省市中的20个进行投资。胡志明市、得乐省、庆和省、清化省、西宁省、乂安省、富寿省等是资金流入的主要方向。



截至2026年3月，越南对印度投资项目共30个，投资总额达近1.505亿美元，在越南对外投资的88个国家和地区中排名第17位。



除了经贸与投资领域外，两国在教育培训、国防安全、旅游、科学技术、能源、石油与天然气等其他许多领域上合作关系也取得切实成效。



截至目前，旅居印度越南人数约1000人，主要集中在新德里和金奈。



推动越印全面战略伙伴关系持续向更高水平、更深层次发展



2026年是越南与印度全面战略伙伴关系建立10周年。在过去的10年里，印度一直是越南在区域内最重要的全面战略伙伴之一。双方拥有高度政治互信，在多项战略利益上相互契合，文化与民族交往交流历史悠久。而越南在双方共同利益，促进地区和平、稳定与繁荣发展基础上成为印度“东向政策”与印太战略中的重要伙伴。这些因素为进一步推动越印全面战略伙伴关系走深走实，同时充分挖掘两国现有潜力和优势夯实重要基础。



在此背景下，越共中央总书记、国家主席苏林自2026年5月5日至7日对印度进行国事访问具有重大意义，不仅巩固两国政治互信基础，也将为双方下一发展阶段提供新的合作动力与机遇。



越共中央委员、外交部副部长阮孟强认为，此访体现越南对越印全面战略伙伴关系乃至整个南亚地区的高度重视，也有助于推动越印双边关系迈上新高度，取得新发展注入新动力。



前印度驻越南大使萨兰（Preeti Saran）相信，此访将为推动越印关系提质升级注入强劲推动力、支撑力等。（完）



