时政

越南与印度在地区和全球优先事项上的立场日趋一致

哈什·潘特在评估越印关系过去十年的发展历程时认为，越南与印度全面战略伙伴关系正如其名，正在呈现出日益务实、全面且强劲发展势头。

印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社
印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

越通社河内——值此越南与印度全面战略伙伴关系建立10周年（2016 - 2026）以及应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特（Harsh V. Pant）接受了越通社驻新德里记者的采访。

哈什·潘特在评估越印关系过去十年的发展历程时认为，越南与印度全面战略伙伴关系正如其名，正在呈现出日益务实、全面且强劲发展势头。

哈什·潘特表示，越南和印度在地区和全球优先事项上日趋一致，这体现在高层接触以及两国人民交流活动显著增加的趋势上。经济合作得到大力推动，其中越南在印度的“东向行动政策”中扮演着日益重要的角色，同时是印度在东盟中的最大贸易伙伴之一。

哈什·潘特强调，国防-安全合作是过去十年双边关系中最重要支柱之一，双方在该领域的合作取得了诸多显著进展。此外，民间交流也日益密切，有助于巩固两国关系的民意基础。

在谈及印太地区形势复杂多变的背景下越印关系的作用时，哈什·潘特认为，这一关系对于维护地区稳定与平衡具有非常重要的意义。他强调，在大国竞争加剧和全球秩序发生诸多变化之际，像越南和印度这样有志同道合的国家之间的关系，对于确保一个开放、自由、不受霸权趋势主导的地区具有至关重要的作用。

哈什·潘特同时认为，两国不断将关系从象征性提升为实质性，这有助于创造稳定、促进地区合作，同时有助于平衡来自大国竞争的影响。

哈什·潘特补充说，在世界正在经历诸多动荡、传统合作机制和全球化模式面临困难的背景下，越南和印度需要主动寻找新的合作方向。他认为，经济合作尽管有所增长，但尚未与潜力相匹配，因此双方需要大力促进经济联系，特别是在中小企业之间，以及加强产业对接。

哈什·潘特在谈及越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问时评价，这是一项具有重要意义的事件，不仅具有象征意义，而且肯定了在建立全面战略合作框架十多年后，越南重视并希望继续推动与印度伙伴关系的愿望。他认为，此次访问也是双方回顾所取得的成就，同时坦诚地识别挑战地契机，进而强调在最高层加强协调的必要性。在世界正经历诸多动荡和重大挑战的背景下，两国高层的直接交流和接触对于巩固信心和指引合作方向具有特别重要的意义。

哈什·潘特重申，此次访问将有助于肯定两国继续发展双边关系的承诺，既是为了有效应对未来的挑战，也是为了抓住国际环境变化所带来的新机遇。（完）

越通社
#越印全面战略伙伴关系 #苏林总书记、国家主席 #国事访问 #印度智库观察者研究基金会副会长哈什·潘特 #采访 印度 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越印关系务实发展的关键新动能

越印关系务实发展的关键新动能

在越南与印度隆重纪念建立全面战略伙伴关系10周年（2016 - 2026）之际，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

越印关系：基石稳固，前景广阔

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰强调，两国保持高层合作势头，大力促进贸易与投资合作力度，实现经济伙伴多样化，加强供应链对接，鼓励双向投资。另外，促进企业对企业合作，发挥民营部门的作用。防务合作继续是重要支柱，而网络安全、人工智能和先进技术被期望成为潜在合作方向。

更多

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在欢迎仪式上合影。图自越通社

推动越日关系日益丰富、务实和高效发展

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使。图自越通社

越南在不结盟运动会议上呼吁支持古巴

5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月与乌拉圭共产党代表合影留念。图自越通社

乌拉圭共产党推动与越南的合作

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。

河内还剑湖。图自越通社

提升越南的国际威望、地位和影响力

向世界推广越南形象是对外信息工作的核心任务，具有战略意义，与外交、经济、文化、国防、安全及国家数字化转型等领域密切相关。这项活动直接有助于提升越南在国际舞台上的威望、地位和影响力。

双方代表合影。图自越通社

越日全面战略伙伴关系日益紧密有效

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在美国纽约越南常驻联合国代表团驻地会见了日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo），讨论《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会。

东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄。图自越通社

全球变局下越南与日本深化全面战略伙伴关系

在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）于5月初对越南进行访问之际，越通社驻东京记者就此次访问对双边合作关系的意义和机遇，采访了东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄（Toshiro Nishizawa）。