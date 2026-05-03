胡志明主席诞辰136周年：弘扬胡志明思想中关于国际团结的价值

越通社河内 ——越通社驻欧洲记者报道，4月30日，在匈牙利佐洛埃格塞格市，越南驻匈牙利大使馆与市政府举行敬献鲜花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年和佐洛埃格塞格市胡志明主席雕像落成50周年。



出席活动的有越南驻匈牙利大使裴黎泰、佐洛埃格塞格市市长佐尔坦·巴拉茨（Zoltán Balaicz）、乂安省人民委员会常务副主席裴青安，以及匈越友好协会、旅居匈牙利越南人代表和众多匈牙利友人。



在庄严的气氛中，裴黎泰大使、市领导及各位代表敬献鲜花，缅怀胡志明主席——越南民族解放英雄、杰出文化名人和时代伟大思想家。



裴黎泰大使在仪式上发表讲话，对仪式的特殊意义表示激动，强调胡志明主席不仅是越南民族的伟大领袖，也是和平、民族独立、自由，特别是国际团结精神的杰出象征。胡志明主席关于“越南愿与世界上所有民主国家做朋友”的思想体现了超越时代的前瞻性，为越南今日开放、多样化、多边化、和平、合作与发展的对外路线奠定了基础。

双方代表合影留念。图自越通社

裴黎泰大使也深切感谢佐洛埃格塞格市政府和人民50年来一直将胡志明主席雕像作为城市文化遗产的一部分和越匈友谊的生动象征。



佐洛埃格塞格市市长佐尔坦·巴拉茨在讲话强调，胡志明主席雕像已成为该市文化生活不可分割的一部分。自1976年设立雕像不仅是一项具有政治历史意义的决定，更是社区基于道义的选择，体现了匈牙利人民对越南人民正义斗争的深切同情和大力支持。佐洛埃格塞格市政府将继续维护和发扬该工程作为两国民族友谊象征的价值。



在纪念活动框架内，以“胡志明主席关于国际团结的思想”为主题的座谈会吸引了众多匈牙利代表参加，并发表了深刻见解。各发言肯定，胡志明主席的国际团结思想具有深刻的人文性和持久的实践价值。据此，胡志明主席思想中的国际团结不是形式上的联系，而是在相互尊重、平等互利基础上的凝聚。这是被压迫民族在争取独立斗争中的团结，也是各国为了和平与发展的共同目标而合作。胡志明主席强调，各民族只有懂得依靠、相互支持并为了人类的共同利益而行动，才能取得胜利。



在佐洛埃格塞格市举行的纪念活动不仅是缅怀和颂扬胡志明主席伟大生平与事业的契机，也有助于传播他老人家思想中持久的价值，同时巩固和深化越匈传统友谊与全面伙伴关系。（完）