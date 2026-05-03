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日本媒体强调高市早苗首相访越之旅中越南的战略作用

据《日本经济新闻》报道，在会见日本首相时，越共中央总书记、国家主席苏林回顾了自己在担任现职前曾多次访问日本，同时称已故首相安倍晋三及其他日本政治家是“越南的伟大朋友”。

日本《读卖新闻》刊登的文章。图自越通社
日本《读卖新闻》刊登的文章。图自越通社

越通社河内——据越通社驻东京记者报道，日本媒体5月2日纷纷报道了日本首相高市早苗访越的消息，突出了高市早苗在越南的重要活动，包括与越共中央总书记、国家主席苏林会晤，与政府总理黎明兴举行会谈，以及在河内国家大学就自由开放的印太战略（FOIP）发表演讲。

据《日本经济新闻》报道，在会见日本首相时，越共中央总书记、国家主席苏林回顾了自己在担任现职前曾多次访问日本，同时称已故首相安倍晋三及其他日本政治家是“越南的伟大朋友”。

据《日本经济新闻》，高市早苗强调，日本将继续推进与越南的全面战略伙伴关系，同时配合构建一个“更加强大和繁荣”的地区。该报也认为，在全球形势多变的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林继续展现出重视外交与国际合作的导向。

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NHK电视台报道有关高市草苗访越的文章。图自越通社


另一方面，《朝日新闻》特别强调了越南政府总理黎明兴与高市草苗会谈中有关经济安全合作的内容。据《朝日新闻》文章，双方公布了关于加强合作确保战略性能源与矿产供应链的文件，旨在在地缘政治竞争日益激烈的背景下实现供应来源多元化。

《朝日新闻》援引高市草苗的发言表示，越南是地区供应链中的重要一环，是日本特别重视的伙伴。而黎明兴总理则强调，希望推动双方在共同关心领域采取更务实的合作措施。

据日本《读卖新闻》报道，两位首相一致同意推动支持越南炼油厂的措施，以确保日本重要物资供应的稳定。这将是高市首相提出的约1000亿美元的“Power Asia”能源支持倡议中的首个项目。

日本《读卖新闻》和《每日新闻》均高度关注高市草苗在河内国家大学的演讲，视其为FOIP战略新发展阶段的重要里程碑。根据分析文章，日本继续将东南亚地区，尤其是越南，视为该国维护自由、开放和基于规则的印度太平洋地区战略的核心区域。

此外，据NHK电视台报道，高市草苗在演讲中公布了FOIP新阶段的三大重点。一是围绕能源与关键资源打造更具韧性的供应链体系，同时推动人工智能研发，并改善海底电缆等基础设施。二是通过公私协作与规则共享，共同创造经济增长机遇。三是加强安全领域的合作，以确保地区和平与稳定。（完）

越通社
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