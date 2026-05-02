☕️越通社新闻下午茶（2026.5.2）

越通社河内——·5月2日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的日本自由民主党总裁、日本首相高市早苗。阅读全文
·应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗已抵达河内对越南进行正式访问。5月2日上午，黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎高市早苗首相正式访问越南。阅读全文
·日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。阅读全文
·5月2日上午，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在政府驻地成功举行会谈后，共同见证了越日两国合作文件的交换仪式，并举行记者会介绍会谈成果。阅读全文
·5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。阅读全文
·越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。阅读全文
·越共中央委员、外交部副部长阮孟强在越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问前夕，就此次访问的意义及两国关系前景接受了媒体采访。阅读全文
·题为“弘扬佛教价值 促进全球和平与合作”的联合国卫塞节庆祝座谈会于4月30日在位于美国纽约的联合国总部举行。该活动由印度常驻联合国代表团主办，众多成员国代者出席。越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在座谈会上发表讲话。阅读全文
·越南的两个目的地——胡志明市和岘港——在5月初长假期间正引领泰国游客的搜索趋势。阅读全文
·目前，河内市共有23所高质量学校。根据实际评估及各地的报告，该市预计将再发展37所高质量学校，旨在形成一个具有实质性且在全系统中发挥引领作用的高质量教育体系。这不仅是一项单纯的技术性调整，更是教育发展思路的转变，旨在贯彻落实越共中央政治局于2025年8月22日颁布关于教育培训突破发展的第71号决议（71-NQ/TW）以及河内市委的第05号行动计划（05-CTr/TU）。阅读全文
·宁顺1号和宁顺2号核电站项目是国家重点项目，对国家及庆和省的经济社会发展具有极其重要的意义。该项目一直受到党、国会及政府领导的高度关注。阅读全文（完）