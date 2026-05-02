☕️越通社新闻下午茶（2026.5.2）

5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。