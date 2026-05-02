文化

弘扬佛教价值 促进全球和平与合作

题为“弘扬佛教价值 促进全球和平与合作”的联合国卫塞节庆祝座谈会于4月30日在位于美国纽约的联合国总部举行。该活动由印度常驻联合国代表团主办，众多成员国代表和国际学者出席。

越南常驻联合国团团长杜雄越大使（中）在座谈会上发言。图自越通社
越南常驻联合国团团长杜雄越大使（中）在座谈会上发言。图自越通社

越通社纽约——题为“弘扬佛教价值 促进全球和平与合作”的联合国卫塞节庆祝座谈会于4月30日在位于美国纽约的联合国总部举行。该活动由印度常驻联合国代表团主办，众多成员国代表和国际学者出席。

据越通社驻纽约记者报道，与会代表强调了卫塞节——纪念佛陀一生中三大重要事件（诞生、成道、涅槃）——作为弘扬佛教普世价值契机的重要意义。发言代表们高度赞扬了佛教遗产作为“文明桥梁”的作用，助力推动对话、增进了解、团结各国共同应对全球性挑战。保护遗产、连接朝圣地点、学术交流和文化合作等倡议被视为加强民间交流、巩固持久和平基础的有效渠道。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在座谈会上发言时强调，佛教遗产不仅具有精神价值，还为各国行为方式、特别是在世界仍面临冲突、分裂和信任衰退的背景下，提供了切实可行的思路。大使指出，和平、慈悲、相互依存等佛教核心价值观持续展现出持久的生命力，有助于推动合作、减少对抗并将人类置于一切行动的中心。

杜雄越大使说，佛教已与越南建国卫国的历史紧密相连、深度融合，成为民族文化和精神生活的深刻组成部分，为巩固团结、推动包容性发展作出了贡献。

杜雄越大使回顾了越南于2025年在胡志明市成功承办联合国卫塞节大典，汇聚了众多国际僧侣和佛子。在此次活动中，从印度恭迎佛舍利至越南，已成为文化交流、民族友谊与团结的生动象征。

在活动框架内，越南代表团还向与会代表播放了关于2025年越南联合国卫塞节大典盛况的视频短片，从而传播了一个与民族紧密相连、同行并积极为和平、合作与可持续发展作出贡献的越南佛教社群的生动形象。（完）

越通社
#联合国卫塞节座谈会 #越南杜雄越大使 #佛教核心价值观 #2025年联合国卫塞节大典 #佛舍利从印度迎至越南 #融入国际 #第59号决议 美国
关注 VietnamPlus

人权

从决议到实践

融入国际

相关新闻

越南外交部副部长、出席《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会的越南代表团团长黎氏秋姮主持会议。图自越通社

越南主持关于和平利用核能的座谈会

4月29日，在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会期间，越南在联合国总部主持题为“发展原子能：致力于可持续发展目标（SDGs）与和平利用核能的技术、能力和金融”的座谈会。

纽约时间2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。图自越通社

越南承诺保护与促进人权

越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。

更多

2026下龙狂欢节：彰显文化产业发展思维。图自越通社

2026下龙狂欢节：彰显文化产业发展思维

2026下龙狂欢节于4月30日晚举行，来自广宁省54个乡、坊、特区的代表参加活动，并展现现代灯光技术表演。这不仅是一场绚丽的节日盛会，更体现落实越共中央政治局关于文化发展的第80号决议的具体努力，彰显广宁省将遗产转化为强大的内生资源，在新时代推动文化产业实现突破性发展的新思维。

2025年顺化国家旅游年期间举行的活动吸引众多游客参加。图自越通社

向海外宣传推广越南国家形象

越南文化、体育与旅游部近日颁发了第942号决定，批准关于实施《2026-2030年及展望至2045年对外宣传国家形象战略》的计划。此举旨在提升国家的地位、信誉与形象，并推动文化产业的发展，符合中央政治局2026年1月7日颁发有关发展越南文化的第80号决议及政府于2026年2月24日颁发的第30号决议精神。

韩国总统夫人手拿冰淇淋漫步在河内街头的人群中。图自越通社

越南美食行遍全球

韩国总统及其夫人日前在河内品尝河粉、街头小吃、冰淇淋的场景，再次推动越南美食在世界范围内广泛传播。

Viettel被品牌金融（Brand Finance）评为全球电信运营商中品牌实力最强的品牌。 图自越通社

提升越南企业品牌价值

近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。

游客们参观山罗省盛开的李子园。图自越通社

“高山色彩”展览会即将盛大开幕

据越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心公布的消息，“高山色彩”展览会将于2026年5月8日至10日在山罗省木山坊综合服务中心举办。

制片人兼总导演申昌石介绍电影内容。图自越通社

越韩合拍关于民族英雄陈兴道的电影项目

越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。

越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使领取认定证书。图自越通社

高平山水世界地址公园再获联合国教科文组织绿牌认证

越通社驻法国记者报道，4月27日，联合国教科文组织在法国巴黎举行世界地质公园授牌仪式，向全球新晋12家世界地质公园颁发认定证书，向44家通过再评估、继续获认定为世界地质公园的公园授证，其中包括越南的高平山水世界地质公园。

2026韩国首尔咖啡展上的越南咖啡展示区。图自越通社

文化出口：提升越南品牌的杠杆

在全球竞争从“价格转向价值”的背景下，将文化元素融入产品正成为助力越南商品创造差异化的战略方向。在越南驻外商务处的协同下，出口企业日益主动地通过每一件产品讲述文化故事，从而提升国家品牌形象，增强在全球市场的文化软实力。

林同省潘切坊万水秀以祭祀南海神（鲸鱼，又称“翁鱼”）而闻名，这是越南南中部沿海渔民独特的文化信仰习俗。图片来源：越通社

滨海乡村庙宇遗迹的独特文化价值

沿着林同省海岸线分布的乡村庙宇静静伫立，宛如历史的见证者。这些地方不仅供奉“南海神”（鲸鱼，翁鱼）、行业祖师及开村先贤，记录着开拓疆域、建立村落的历程，同时也是保存海边渔民社区记忆、风俗习惯与信仰的重要空间。

4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。图自越通社

胡志明市举行2026丙午年雄王祭祖大典

4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。

丰芽-格邦国家公园新发现的洞穴。图自越通社

丰芽-格邦国家公园新发现26个洞穴

丰芽-格邦国家公园管理委员会日前公布了具有科学和实践价值的2026年洞穴及旅游资源考察结果，丰富了这一世界自然遗产独特的喀斯特（Karst）地貌系统数据。

学生了解咸宜帝生平。图片来源：越通社

“开放式课堂”培育顺化青少年对遗产的热爱

顺化古都是一座拥有丰富文化遗产的城市。该市于2019年就开始实施遗产教育项目。顺化市的学生通过参与“开放式课堂”，在互动、情感与亲身体验中学习，使文化价值得以自然传递。

翁鱼庙。图自越通社

南海玉陵：沿海渔民的信仰文化印记

​在现代生活的节奏中，南海玉陵依然保持着庄严与肃穆。这里不仅是渔民信仰空间，而且是充满文化价值的旅游目的地，为丰富胡志明市及南部地区的旅游景观作出贡献。