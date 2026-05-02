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推动越日关系日益丰富、务实和高效发展

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在欢迎仪式上合影。图自越通社
越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在欢迎仪式上合影。图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

黎明兴热烈欢迎高市早苗及日本高级代表团正式访问越南，并强调高市早苗首相连任后选择越南作为其在亚洲的首访目的地，体现了日本对越南的高度重视和优先。黎明兴重申，越南始终视日本为最重要的战略伙伴之一，以及是与越南携手实现可持续发展目标的真诚、可信赖的朋友。

黎明兴相信此访将创造新动力，推动两国全面战略伙伴关系在共同关心的各个领域，特别是经贸、投资、官方发展援助、数字化转型、绿色转型、科技、粮食安全、可持续能源等领域，日益更深入、更丰富、更务实、更高效地发展。

日本首相高市早苗坚信在黎明兴总理的领导下，越南政府将在未来继续取得更多成功。她对越南在国家发展和日益提升的国际地位方面取得的突出成就表示祝贺，并认为，越南在地区供应链中具有重要地位，奉行自主、深度融入国际社会的外交政策；重申日本支持越南的努力和发展方向，随时准备与越南同行实现发展目标。日本首相表示希望与越南合作，以增强两国经济体的自主性和韧性。

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双方会谈现场。图自越通社

在评价越日关系正良好、全面、务实发展，拥有高度政治互信基础、深入广泛的经济合作和日益紧密的民间交流后，黎明兴希望双方密切配合，将双边关系推向新高度，深化两国在各领域的合作。

在真诚、友好、信任的气氛中，两位领导人就双边关系以及共同关心的国际和地区问题进行了坦率、全面的交流。两位总理一致同意继续通过保持年度高层互访和接触来增进政治互信；继续有效落实各领域部长级合作机制，包括外交、贸易、工业和能源、农业等；加强在国防、安全领域的务实合作，尤其是在海上、战后遗留问题处理、网络安全、联合国维和行动、军医、培训、应对跨国犯罪等方面。

关于经济合作，双方一致同意通过贸易、投资、官方发展援助合作，深化作为两国关系支柱的经济合作，为切实保障经济安全、能源安全和可持续农业作出贡献；一致同意采取各项措施，早日实现日本对越投资达到每年50亿美元、双边贸易额到2030年早日达到600亿美元的目标；推动越南绿皮柚子及日本葡萄早日开放市场；一致同意在应对气候变化领域开展官方发展援助合作项目，继续推动具体化日本在地区各项倡议框架内的合作内容，如亚洲零排放共同体倡议、亚洲能源与资源韧性伙伴关系倡议，推动在核能、气电等能源项目方面的交流。据此，日本将协助安排为榕橘炼油厂提供原油供应。高市首相重申，日本将继续支持越南有效实施在九龙江三角洲的100万公顷低排放水稻项目。

黎明兴介绍了越南政府为改善投资环境、削减行政审批所做出的努力，以大力发挥民营经济的作用，并将外资经济部门作为经济重要组成部分来发展。黎明兴还高度评价日本银行和金融机构在越南的活动，认为其是连接两国企业的重要桥梁；建议建立两国中小企业并购机制，鼓励日本企业投资高科技含量项目，提高本地化率，支持越南企业参与日本政府的投资项目，以及在日本顺利投资经营。

关于科技合作，双方一致同意在2026年重启越日科技合作联合委员会，并早日安排举行高技术与公私合作活动。

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两位总理参观由政府办公厅与越南通讯社联合举办的展示越南风土人情以及越日良好关系的图片展。图自越通社

高市早苗表示，日方希望继续支持越南提升在人工智能、半导体、航天等领域的技术自主能力；认为这是未来合作的优先内容，推动通过为越南留学生、研究生提供奖学金、通过日本—东盟科技合作与创新计划、樱花科学研究计划等共同资助联合研究项目，来培养高科技领域高素质人力资源。

两位总理肯定两国人力资源对接的重要性，一致同意进一步推动在劳务、地方、民间交流、文化、旅游等领域的合作，一致同意在2026年举行第二次越日地方合作论坛。黎明兴建议日本政府简化越南公民的签证手续，为实现在2030年前双向游客数量翻倍的目标创造便利条件。两位领导人一致同意密切合作推进越日大学项目，并早日签署两国关于越日大学的协定。

在就地区和国际问题交换意见时，两位总理一致同意继续在东盟、湄公河次区域、联合国等国际和地区论坛上，以及在2026年越南担任主席国的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）框架内进行密切协调。双方重申在国际法基础上，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982），以和平方式解决东海争端的重要性。

黎明兴邀请高市首相出席在越南富国举行的2027年亚太经合组织领导人会议（APEC），并通报越南将参加2027年在日本横滨举行的2027年国际园艺博览会（GREEN EXPO）。日本首相承诺将努力合作，确保越南主办亚太经合组织领导人会议成功。（完）

越通社
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