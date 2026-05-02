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黎明兴总理欢迎日本首相高市早苗。 图自越通社
黎明兴总理欢迎日本首相高市早苗。 图自越通社
首都少年儿童献花欢迎日本首相高市早苗对越南进行正式访问。 图自越通社
首都少年儿童献花欢迎日本首相高市早苗对越南进行正式访问。 图自越通社
黎明兴总理欢迎日本首相高市早苗。 图自越通社
黎明兴总理欢迎日本首相高市早苗。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
欢迎日本首相高市早苗对越南进行正式访问的仪式现场。 图自越通社
欢迎日本首相高市早苗对越南进行正式访问的仪式现场。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
欢迎仪式结束后，两位总理举行会谈。图自越通社
欢迎仪式结束后，两位总理举行会谈。图自越通社
欢迎仪式结束后，两位总理举行会谈。图自越通社
欢迎仪式结束后，两位总理举行会谈。图自越通社
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日本首相高市早苗访越欢迎仪式隆重举行

2026年5月2日上午，越南政府总理黎明兴在政府总部主持隆重仪式，欢迎日本首相高市早苗于5月1日至3日对越南进行正式访问。

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#黎明兴 #高市早苗 #正式访问 #外交关系 #欢迎仪式 #政府总部 #越日合作

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