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黎明兴总理欢迎日本首相高市早苗。 图自越通社
首都少年儿童献花欢迎日本首相高市早苗对越南进行正式访问。 图自越通社
黎明兴总理欢迎日本首相高市早苗。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
欢迎日本首相高市早苗对越南进行正式访问的仪式现场。 图自越通社
黎明兴总理与日本首相高市早苗检阅越南人民军仪仗队。 图自越通社
欢迎仪式结束后，两位总理举行会谈。图自越通社
欢迎仪式结束后，两位总理举行会谈。图自越通社
日本首相高市早苗访越欢迎仪式隆重举行
2026年5月2日上午，越南政府总理黎明兴在政府总部主持隆重仪式，欢迎日本首相高市早苗于5月1日至3日对越南进行正式访问。
2026年05月02日星期六 11:32
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