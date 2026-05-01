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日本首相高市早苗抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自 越通社
日本首相高市早苗抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自 越通社
日本首相高市早苗抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自 越通社
越共中央委员、政府办公厅部长兼主任邓春峰抵达河内内排国际机场迎接日本首相高市早苗。图自 越通社
日本首相高市早苗抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自 越通社
日本首相高市早苗抵达河内 开始对越南进行正式访问
2026年5月1日晚，日本首相高市早苗抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请，于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。
2026年05月01日星期五 19:39
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