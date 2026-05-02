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越共中央总书记、国家主席苏林接见来访的日本首相高市早苗

5月2日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的日本自由民主党总裁、日本首相高市早苗。

越共中央总书记、国家主席苏林接见来访的日本首相高市早苗。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林接见来访的日本首相高市早苗。图自越通社

越通社河内——5月2日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的日本自由民主党总裁、日本首相高市早苗。

会见中，苏林对越日关系在提升为全面战略伙伴关系两年多来取得的良好发展势头感到高兴。他高度评价双方在高度政治互信基础上取得的实质性、全面合作成果，双方有效配合并建立了涵盖经济、外交、安全、国防等领域的多个交流对话机制，加强了在经济合作、人力资源方面的紧密联系，并正将合作拓展至数字化转型、绿色转型、科技创新等新领域。

高市早苗祝贺苏林继续当选越共中央总书记、国家主席，并祝贺越南近期成立了新一届领导班子。高市早苗首相肯定支持越南的改革事业及经济自主努力，相信越南在未来一段时间将取得更多成就。

高市早苗表示，日本希望与越南紧密合作，共同落实“自由开放的印度洋-太平洋”（FOIP）愿景。日本将继续同越方一道，支持越南实现新纪元中的各项目标，为地区的繁荣发展做出贡献，共同推动越日全面战略伙伴关系迈上新高度。

苏林强调，越南坚持独立、自主、自强、和平、合作与发展、多边化、多样化的外交路线，以及“四不”国防政策，促进与各合作伙伴之间的关系不断走深走实。越南始终将日本视为最重要、最可靠且长期稳定的战略合作伙伴之一。

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双方会见现场。图自越通社

苏林提出了加强两国战略合作的六大方向，其中包括：加强政治互信，深化党、政府及地方层级的合作；巩固实质、有效的国防安全合作；加强经济对接，确保经济安全、粮食安全及能源安全，同时依托日本在科技领域的优势，拓展数字化转型、能源转型、绿色转型、半导体及人工智能（AI）等新领域合作； 通过培训高素质人力资源和推动联合研究，有效落实科技合作内容；通过劳务、教育、地方、文化和社会、旅游及民间交流等领域的合作，促进人力资源合作。

高市早苗强调了越日经济合作在确保经济安全、增强两国战略自主和抗风险能力方面的重要性。她提议通过推动半导体工业、高技术、数字化转型及绿色转型等战略领域合作，加强在能源和矿产供应链中的公私合作，以及AI和航天合作。同时，落实日本在近期关于能源自主的亚洲零排放共同体（AZEC）线上峰会 上提出的“能源与资源韧性伙伴关系亚洲倡议”（POWERR ASIA）倡议框架下的各项目。

高市早苗强调，将继续支持并为在日生活、学习和工作的越南人社群创造便利条件；双方同意加强领事交流，并在打击犯罪方面紧密配合。

在会见中，双方一致同意在联合国、东盟、湄公河次区域等地区和国际论坛上加强协调配合，共同为维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展做出切实贡献等内容达成一致。

值此机会，苏林郑重邀请日本天皇和皇后尽早访问越南。高市早苗也郑重邀请苏林及夫人尽早访问日本。（完）


越通社
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