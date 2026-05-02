日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

越通社河内——日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。



高市早苗的演讲传递了关于越日全面战略伙伴关系未来的强烈信息，同时公布了日本"自由开放的印度洋-太平洋愿景"（FOIP）的重要更新内容。



在评估经济发展时，日本首相表达了对越南发展的印象。从一个十年前主要生产服装、纺织品的国家，越南如今已成为多家全球企业的生产基地，其中许多电子设备的核心部件集成了日本的先进技术。



她强调，越南的制造业目前与日本经济密不可分。仅就河内附近的三个升龙工业园区而言，就有205家日本公司正在运营，为约10万人创造了就业机会。佳能等公司正从越南、日本及亚洲多国采购零部件，在越南生产了全球四分之一的打印机。

高市早苗的演讲传递了关于越日全面战略伙伴关系未来的强烈信息，同时公布了日本"自由开放的印度洋-太平洋愿景"（FOIP）的重要更新内容。图自越通社

面向未来，高市早苗确认两国合作已迈向太空。她高度评价由日本政府官方发展援助贷款实施的越南航天中心于今年3月在河内和乐高科技园区落成，认为这是自2006年以来长达二十年持续努力成果的里程碑。日本也在帮助越南制造地球观测卫星LOTUSat-1，用于灾害预报和应对气候变化。



在高科技领域，两国正在大力推进半导体合作。2025年在越日大学开设的半导体芯片技术工程师项目，有望巩固日本的半导体供应链，并为越南的工业进步做出贡献。同时，高市早苗表示，日本希望与越南在关键矿产的开采和供应链发展方面推动更加强劲的公私合作。



在纪念已故日本首相安倍晋三于2016年在肯尼亚首次提出"自由开放的印太愿景"（FOIP）十周年之际，高市早苗肯定了该倡议的适用性，特别是东盟于2019年通过了拥有共同核心价值观的“东盟印太展望”（AOIP）。去年10月，高市早苗与东盟各国领导人通过了一份联合声明，确认了FOIP与AOIP之间的共鸣。



面对国际秩序结构的变化，如地缘政治竞争、技术创新和南半球的崛起，高市早苗正式公布了"FOIP更新版"，聚焦三大优先领域：为人工智能和数据时代建设经济基础设施；加强能源和材料供应链；通过公私合作和共享规则共同创造经济增长机会；加强安全合作以确保地区和平稳定。

此次活动吸引了两国高级代表和河内国家大学众多师生。图自越通社

关于能源安全，高市早苗表示，她刚刚与亚洲各国领导人举行了一次紧急在线会议，并公布了"亚洲能源与资源韧性伙伴关系"倡议，同时对黎明兴总理对该倡议的支持表示感谢。据此，日本将协助安排为仪山炼油厂提供原油供应。从中长期看，双方将建设地区石油储备系统，并开发生物燃料、新一代太阳能、核电、液化天然气等新能源。日本首相还强调了在数字时代占据优势的共同行动。通过去年10月公布的"东盟-日本人工智能共创"倡议，各国将开发反映亚洲多样语言和文化的人工智能模型。同时，日本公布了FOIP框架下的"数字走廊概念"，旨在印度洋-太平洋地区全域发展海底光缆、开放式无线接入网技术、卫星通信和全光子网络。



关于经济与贸易，日本首相强调了在保持《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）高标准基础上，以战略方式扩大CPTPP的重要性。



在演讲结束时，高市早苗强调，任何国家都有自己的"印太愿景"，并希望自主国家携手合作，建设一个作为和平与繁荣基础的"自由开放"的印太地区。



借此机会，高市早苗希望与河内国家大学师生的此次会面能成为激励两国年轻一代思考日本、越南以及整个印太地区未来的动力，并将这一愿景与年轻一代的未来紧密相连。（完）