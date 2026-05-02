时政

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

越通社河内——日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。

高市早苗的演讲传递了关于越日全面战略伙伴关系未来的强烈信息，同时公布了日本"自由开放的印度洋-太平洋愿景"（FOIP）的重要更新内容。

在评估经济发展时，日本首相表达了对越南发展的印象。从一个十年前主要生产服装、纺织品的国家，越南如今已成为多家全球企业的生产基地，其中许多电子设备的核心部件集成了日本的先进技术。

她强调，越南的制造业目前与日本经济密不可分。仅就河内附近的三个升龙工业园区而言，就有205家日本公司正在运营，为约10万人创造了就业机会。佳能等公司正从越南、日本及亚洲多国采购零部件，在越南生产了全球四分之一的打印机。

vnanet-policy.jpg
高市早苗的演讲传递了关于越日全面战略伙伴关系未来的强烈信息，同时公布了日本"自由开放的印度洋-太平洋愿景"（FOIP）的重要更新内容。图自越通社

面向未来，高市早苗确认两国合作已迈向太空。她高度评价由日本政府官方发展援助贷款实施的越南航天中心于今年3月在河内和乐高科技园区落成，认为这是自2006年以来长达二十年持续努力成果的里程碑。日本也在帮助越南制造地球观测卫星LOTUSat-1，用于灾害预报和应对气候变化。

在高科技领域，两国正在大力推进半导体合作。2025年在越日大学开设的半导体芯片技术工程师项目，有望巩固日本的半导体供应链，并为越南的工业进步做出贡献。同时，高市早苗表示，日本希望与越南在关键矿产的开采和供应链发展方面推动更加强劲的公私合作。

在纪念已故日本首相安倍晋三于2016年在肯尼亚首次提出"自由开放的印太愿景"（FOIP）十周年之际，高市早苗肯定了该倡议的适用性，特别是东盟于2019年通过了拥有共同核心价值观的“东盟印太展望”（AOIP）。去年10月，高市早苗与东盟各国领导人通过了一份联合声明，确认了FOIP与AOIP之间的共鸣。

面对国际秩序结构的变化，如地缘政治竞争、技术创新和南半球的崛起，高市早苗正式公布了"FOIP更新版"，聚焦三大优先领域：为人工智能和数据时代建设经济基础设施；加强能源和材料供应链；通过公私合作和共享规则共同创造经济增长机会；加强安全合作以确保地区和平稳定。

vnanet-policy2.jpg
此次活动吸引了两国高级代表和河内国家大学众多师生。图自越通社

关于能源安全，高市早苗表示，她刚刚与亚洲各国领导人举行了一次紧急在线会议，并公布了"亚洲能源与资源韧性伙伴关系"倡议，同时对黎明兴总理对该倡议的支持表示感谢。据此，日本将协助安排为仪山炼油厂提供原油供应。从中长期看，双方将建设地区石油储备系统，并开发生物燃料、新一代太阳能、核电、液化天然气等新能源。日本首相还强调了在数字时代占据优势的共同行动。通过去年10月公布的"东盟-日本人工智能共创"倡议，各国将开发反映亚洲多样语言和文化的人工智能模型。同时，日本公布了FOIP框架下的"数字走廊概念"，旨在印度洋-太平洋地区全域发展海底光缆、开放式无线接入网技术、卫星通信和全光子网络。

关于经济与贸易，日本首相强调了在保持《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）高标准基础上，以战略方式扩大CPTPP的重要性。

在演讲结束时，高市早苗强调，任何国家都有自己的"印太愿景"，并希望自主国家携手合作，建设一个作为和平与繁荣基础的"自由开放"的印太地区。

借此机会，高市早苗希望与河内国家大学师生的此次会面能成为激励两国年轻一代思考日本、越南以及整个印太地区未来的动力，并将这一愿景与年轻一代的未来紧密相连。（完）

越通社
#日本首相 #高市早苗 #正式访问 #河内国家大学 #施政演讲 #第70号决议 #能源安全 #第59号决议 #融入国际 河内市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

能源安全

相关新闻

越日不断深化全面战略伙伴关系

越日不断深化全面战略伙伴关系

5月2日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的日本自由民主党总裁、日本首相高市早苗。

更多

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在欢迎仪式上合影。图自越通社

推动越日关系日益丰富、务实和高效发展

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使。图自越通社

越南在不结盟运动会议上呼吁支持古巴

5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月与乌拉圭共产党代表合影留念。图自越通社

乌拉圭共产党推动与越南的合作

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。

越印关系务实发展的关键新动能

越印关系务实发展的关键新动能

在越南与印度隆重纪念建立全面战略伙伴关系10周年（2016 - 2026）之际，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。

河内还剑湖。图自越通社

提升越南的国际威望、地位和影响力

向世界推广越南形象是对外信息工作的核心任务，具有战略意义，与外交、经济、文化、国防、安全及国家数字化转型等领域密切相关。这项活动直接有助于提升越南在国际舞台上的威望、地位和影响力。

双方代表合影。图自越通社

越日全面战略伙伴关系日益紧密有效

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在美国纽约越南常驻联合国代表团驻地会见了日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo），讨论《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会。

东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄。图自越通社

全球变局下越南与日本深化全面战略伙伴关系

在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）于5月初对越南进行访问之际，越通社驻东京记者就此次访问对双边合作关系的意义和机遇，采访了东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄（Toshiro Nishizawa）。

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年

4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。

越南驻阿尔及利亚大使陈国庆和安纳巴省省长阿卜杜勒克里姆·拉穆里。图自越通社

越南与阿尔及利亚安纳巴省共促多领域合作

为加强经济外交，4月27日至29日，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆率领越南驻阿大使馆及代表机构工作代表团对距离首都阿尔及尔约600公里的安纳巴省（Annaba）进行了工作访问。