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为越印关系创造新动力 推进两国合作框架迈上新高度

阮孟强表示，应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。

越共中央委员、外交部副部长阮孟强。图自越通社
越共中央委员、外交部副部长阮孟强。图自越通社

越通社河内——越共中央委员、外交部副部长阮孟强在越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问前夕，就此次访问的意义及两国关系前景接受了媒体采访。

阮孟强表示，应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。

他强调，此次访问是具有特殊意义的重要外交事件。 这是苏林同志在新的工作岗位上首次访问印度，且适逢两国隆重庆祝建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026年）。 访问充分体现了越南对越印全面战略伙伴关系以及对整个南亚地区的高度重视。

阮孟强认为，这不仅是两国巩固和加强各领域关系的契机，更是双方共同回顾过去十年全面战略伙伴关系落实情况，从而为下一阶段越印双边关系创造新动力、将合作框架提升至新高度的重要节点。 同时，访问也有助于彰显越印两国在分享共同愿景和战略利益方面的定位与目标，使彼此成为各自外交政策中的实质性优先方向。此外，还将就共同关心的议题交换意见，并在地区及国际论坛上进一步加强相互支持。

在回顾两国多年来的合作成效时，阮孟强指出，越印关系始终保持稳定一致并日益深化，特别是2016年建立全面战略伙伴关系以来，两国关系实现了质的飞跃。

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

越印关系：基石稳固，前景广阔

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰强调，两国保持高层合作势头，大力促进贸易与投资合作力度，实现经济伙伴多样化，加强供应链对接，鼓励双向投资。另外，促进企业对企业合作，发挥民营部门的作用。防务合作继续是重要支柱，而网络安全、人工智能和先进技术被期望成为潜在合作方向。



目前，两国在各领域拥有20多个双边合作机制。 政治互信通过各级代表团互访活动不断得到巩固；国防安全合作持续深化；经贸合作取得积极进展，近年双边贸易额约为每年150亿至160亿美元。 值得关注的是，双方正大力拓展科学技术、创新创业、数字化转型、人工智能、清洁能源及卫星数据等新领域的合作。此外，两国间的文化交流和民间互动也发展迅速。两国还在区域和国际多边组织及论坛中保持密切协调、相互支持。

阮孟强表示，此次访问期间，苏林总书记、国家主席将与印度高级领导人就推动合作的战略方向进行深入讨论。 双方力求在科学技术、医疗卫生、基础设施及人文交流和宗教等潜力领域取得突破。 此外，访问期间还将举行金融论坛、科技与创新创业对接等一系列丰富务实的活动。这是两国扩大合作范围、拓宽贸易和投资市场、加强供应链、推动在科技领域的合作以吸引发展资源的良好机遇。

可以肯定的是，苏林总书记、国家主席此次对印度的国事访问，体现了双方致力于深化和提升越印两国传统友谊的共同决心。我们相信，此次访问将成为重要的政治里程碑，为越印关系构建更高层次的框架，从而为两国人民和企业带来实实在在的利益，助力实现各自可持续发展目标，并为地区的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）


越通社
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