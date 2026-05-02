Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
日本首相高市早苗观看越南艺术家演奏越南传统鼓。图自越通社
日本首相高市早苗观看越南艺术家演奏越南传统鼓。图自越通社
越南政府总理黎明兴向日本首相高市早苗赠送纪念品——越南传统产品。图自越通社
越南政府总理黎明兴向日本首相高市早苗赠送纪念品——越南传统产品。图自越通社
越南政府总理黎明兴向日本首相高市早苗赠送纪念品——越南传统产品。图自越通社
越南政府总理黎明兴向日本首相高市早苗赠送纪念品——越南传统产品。图自越通社
日本首相高市早苗体验击鼓——越南传统乐器。图自越通社
日本首相高市早苗体验击鼓——越南传统乐器。图自越通社
日本首相高市早苗体验击鼓——越南传统乐器。图自越通社
日本首相高市早苗体验击鼓——越南传统乐器。图自越通社
0
1
2
3
4

黎明兴总理主持隆重宴会招待日本首相高市早苗

2026年5月2日晚，越南政府总理黎明兴在河内主持隆重宴会，招待正在对越南进行正式访问的日本首相高市早苗。

关注 VietnamPlus
#黎明兴 #高市早苗 #正式访越 #隆重宴会 #传统鼓 #纪念品 #越日全面战略伙伴关系 #河内 #2026年5月2日 #越通社

相关新闻