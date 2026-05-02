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日本首相高市早苗观看越南艺术家演奏越南传统鼓。图自越通社
越南政府总理黎明兴向日本首相高市早苗赠送纪念品——越南传统产品。图自越通社
越南政府总理黎明兴向日本首相高市早苗赠送纪念品——越南传统产品。图自越通社
日本首相高市早苗体验击鼓——越南传统乐器。图自越通社
日本首相高市早苗体验击鼓——越南传统乐器。图自越通社
黎明兴总理主持隆重宴会招待日本首相高市早苗
2026年5月2日晚，越南政府总理黎明兴在河内主持隆重宴会，招待正在对越南进行正式访问的日本首相高市早苗。
2026年05月02日星期六 22:00
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