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日本向越南党和国家前领导人授予“旭日大绶章”

5月2日晚，越南与日本政府在河内隆重举行授勋仪式，向原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇授予日本最高等级勋章——旭日大绶章。

越南政府总理黎明兴、日本首相高市早苗同各位代表合影。图自越通社
越南政府总理黎明兴、日本首相高市早苗同各位代表合影。图自越通社

越通社河内——5月2日晚，越南与日本政府在河内隆重举行授勋仪式，向原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇授予日本最高等级勋章——旭日大绶章。

越南政府总理黎明兴和日本首相高市早苗出席仪式。

自建交半个多世纪以来，越日关系不断强劲发展，成为越南与地区国家之间全面、高效的双边合作关系的成功典范。今日两国关系取得的巨大成就，离不开两国历代领导人和人民的不懈努力，他们不断培育并为双边关系奠定了坚实基础，其中原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇发挥了至关重要的作用。

“旭日勋章”是日本最重要荣誉之一，不仅是对两位越南党和国家两位前领导人所做贡献的认可，更体现了日本政府对两国领导人和人民推动越日关系日益紧密所付出的努力表示重视。

在听取日本驻越大使宣读日本天皇的决定后，高市早苗首相代表日本国家和政府，向原越共中央总书记农德孟和原越南政府总理阮晋勇授予“旭日大绶章”。黎明兴总理向两位前领导人赠送鲜花表示祝贺。

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原政府总理阮晋勇荣获日本政府授予的“旭日大绶章”。图自越通社

农德孟在仪式上致辞时，对能与阮晋勇同志一同荣获日本政府颁发的“旭日大绶章”感到激动与荣幸。他表示，这是对越日两国历代领导人和人民在共同培育和推动两国关系事业中所做努力的认可。

农德孟回顾了2009年正式访问日本时，与当时日本首相麻生太郎共同发表联合声明，建立越南与日本“致力于亚洲和平与繁荣的战略伙伴关系”的重要里程碑。而在2006年至2016年担任越南政府总理期间，阮晋勇倾注了大量心血，进行了深入细致的指导，以具体化各项承诺，推动两国合作在从政治、经济到民间交流等各个支柱上走向深入、高效和务实。（完）

越通社
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