社会

河内市将新增37所高质量学校，全市总量将达60所

目前，河内市共有23所高质量学校。根据实际评估及各地的报告，该市预计将再发展37所高质量学校，旨在形成一个具有实质性且在全系统中发挥引领作用的高质量教育体系。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——目前，河内市共有23所高质量学校。根据实际评估及各地的报告，该市预计将再发展37所高质量学校，旨在形成一个具有实质性且在全系统中发挥引领作用的高质量教育体系。这不仅是一项单纯的技术性调整，更是教育发展思路的转变，旨在贯彻落实越共中央政治局于2025年8月22日颁布关于教育培训突破发展的第71号决议（71-NQ/TW）以及河内市委的第5号行动计划（05-CTr/TU）。

在已获认定的23所高质量学校中，包括17所公立学校和6所非公立学校。从近年来的实践来看，河内市发展高质量学校体系不仅停留在政策导向上，而且正在服务于明确的具体目标。其中，提升教育质量的目标已初步通过在硬件设施、学生班额和教学课程等方面的标准得以实现。

与此同时，高质量学校通过主动构建和创新教学方法，产生了广泛的辐射效应，促使其他公立学校调整教学思路，加强信息技术应用，并注重学生能力培养。此外，高质量学校的出现也为家长提供了更多选择，有助于缓解重点学校的压力。

为落实中央政治局的第71号决议和河内市委第05号行动计划，河内市将在未来阶段继续在经济社会条件优越的地区推广高质量学校模式。国家将保障其具备与普通公立学校同等的条件，而家长则承担高质量服务的费用；同时，学校将提供高质量标准的配套服务体系，并公开透明地履行教育质量承诺。

河内教育培训局领导表示，未来的高质量学校模式不仅是技术性调整，更是教育发展方式的变革。高质量学校的课程体系将包括基础课程和补充强化课程，设计思路将从“内容强化”转向“开放性、整合性及能力导向型课程”，并重点关注外语、STEM、数字技术、艺术特长及体育运动。

为了严格控制质量，高质量学校将接受常态化维护与监管；同时，将建立撤销机制，确保学校荣誉与实际质量挂钩。

根据实际评估和各地的报告，河内市预计将再增设37所高质量学校，其中包括4所幼儿园、12所小学、13所初中和8所高中，使全市高质量学校总数达到60所。这些学校是基于具备质量基础和实施条件、符合社会需求，并确保不影响普及教育、不盲目扩张且符合学校网络规划的原则选拔而出的。

扩建高质量学校体系的计划受到了河内众多家长的关注。许多观点认为，这一举措顺应当前趋势，有助于为学生创造更多获取更优学习环境的机会，尤其是在教育质量需求日益增长的背景下。如果能以合理的路线图实施，严格把控质量并配套适当的支持机制，该计划将给家长和学生更多的选择，并助力提升首都教育的总体质量。（完）

越通社
#高质量学校体系 #河内 #教育 #第71号决议 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

宣光省贫困地区的孩子们对能够吃到营养午餐感到十分高兴。图自越通社

为宣光省边境学生增添动力

落实越南政府关于为陆地边境乡中小学生提供午餐补助的第339/2025/NĐ-CP号法令，宣光省多所山区学校已发生积极转变。该政策不仅有助于改善学生的学习条件，还为在困难地区提高教育质量创造了动力。

长沙博物馆效果图。图自越通社

长沙博物馆建设项目投资方案获批

庆和省人民委员会已决定批准长沙博物馆项目的投资方案。该项目具有重要意义，旨在开展爱国主义教育、革命传统教育，并提高保卫祖国神圣海疆领土主权的责任意识。

更多

裴氏秋柳医生为同奈省兴福乡儿童看病。图自越通社

同奈省边疆同胞的医生

在同奈省边境地区，兴福乡卫生院院长裴氏秋柳医生（51岁）默默奉献，倾注所有热情和对职业的热爱，为人民、尤其是少数民族同胞的健康服务。这是同奈省卫生部门表彰的2020至2025年阶段先进典型。

宁平省天长坊“志愿餐协会”准备情义餐。图自越通社

“零盾爱心餐”：善心传递，爱火长燃

为了分担贫困患者的困难，宁平省的许多组织和个人共同捐资捐物，为在南定省综合医院（位于宁平省天长坊）长期治疗的患者及家属提供免费的“情义餐”。

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年

4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。

纽约时间2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。图自越通社

越南承诺保护与促进人权

越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。

胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社

印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

印度尼西亚患者患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

永隆省依法逮捕一名涉嫌利用民主自由权利违法人员 图自永隆省公安

永隆省依法对一起涉嫌滥用民主自由权利危害国家安全案件展开刑事侦查

4月29日上午，永隆省公安厅安全调查机关依法对被告人石占茶（生于1972年9月1日，常住登记地址：永隆省隆协乡崇八村）执行逮捕令并对其住所实施搜查。该嫌疑人因涉嫌“利用民主自由权利侵害国家利益、组织及个人合法权益”，依照《2015年刑法》（2017年修订补充）第331条第2款被刑事立案。

越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清。图自越通社

内务部新闻发布会：五项举措助力两级地方政府高效运转

4月28日下午，越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清在内务部新闻发布会上表示，在中央、政府和内务部的指导下，在整个政治体系的协同配合下，经过一年的实施，两级地方政府模式基本运行顺畅，效能和效率得到有效发挥。

庆和省人民委员会在甘林乡举行长沙博物馆开工典礼。图自越通社

长沙博物馆：向保卫国家主权的历代先辈致敬

4月29日，庆和省人民委员会在甘林乡举行了长沙博物馆开工典礼。此次活动旨在纪念越南南方完全解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）。国会副主席阮克定出席仪式。

韩国总统夫人手拿冰淇淋漫步在河内街头的人群中。图自越通社

越南美食行遍全球

韩国总统及其夫人日前在河内品尝河粉、街头小吃、冰淇淋的场景，再次推动越南美食在世界范围内广泛传播。