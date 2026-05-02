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同奈省边疆同胞的医生

在同奈省边境地区，兴福乡卫生院院长裴氏秋柳医生（51岁）默默奉献，倾注所有热情和对职业的热爱，为人民、尤其是少数民族同胞的健康服务。这是同奈省卫生部门表彰的2020至2025年阶段先进典型。

裴氏秋柳医生为同奈省兴福乡儿童看病。图自越通社
裴氏秋柳医生为同奈省兴福乡儿童看病。图自越通社

越通社同奈——在同奈省边境地区，兴福乡卫生院院长裴氏秋柳医生（51岁）默默奉献，倾注所有热情和对职业的热爱，为人民、尤其是少数民族同胞的健康服务。这是同奈省卫生部门表彰的2020至2025年阶段先进典型。

人民的信任

自1996年起便扎根于兴福乡卫生院，裴氏秋柳医生始终将这里视为自己的第二个家。这位女医生分享道：这里是边境地区，部分民众对健康保健的认识还很有限。由于经常亲近群众，她有效地开展了各项疾病预防与控制计划，在社区中建立了牢固的信任。

多年来，兴福乡卫生院始终超额完成交办计划的100%。每年，该站接诊数千人次患者。适龄儿童获得全程基础免疫接种的比例一直保持在高水平。

据秋柳医生介绍：“卫生院工作人员最大的快乐是获得群众的信任，并见证同胞们发生明显的转变。最具体的是在接种工作中。如果说以前每次接种只有大约10名儿童被带来，那么现在这个数字已经上升到几十名。”

秋柳医生的奉献精神不仅赢得了人民的信任，也为同事们带来了灵感。医士潘伯卯分享道：秋柳医生是一位模范带头人，始终引领并为同事们增添力量，以最好地完成交付的各项任务。

健康保健的“红色地址”

2020年，兴福乡卫生院按照标准得到投资建设，更加宽敞，拥有多个功能齐全的科室。多年来，这里已成为当地民众前来就诊、治病的可靠地址。

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裴氏秋柳医生叮嘱患者遵医嘱。图自越通社

在秋柳医生的带领下，贴近群众的服务精神已广泛传播。不止于等待民众到站，秋柳医生和同事们还主动深入到每个村、邑开展健康保健任务。

补三邑的鸟热先生分享道：多年来，每次生病到卫生院看病、取药，民众总是得到医生们、包括秋柳医生的关心、照顾、指导和叮嘱如何保健。如今，民众已知道吃熟食、喝开水，保持住所卫生，以拥有健康的生活环境。

十亩邑的宁氏沙薇女士说，这里的医生们还热情地咨询、动员同胞们购买医疗保险，以减轻经济负担。

兴福乡人民委员会副主席武英杰表示：由于充分发挥了地方政府的责任感以及裴氏秋柳医生个人不懈的努力，卫生院工作人员与各邑密切配合，在过去一段时间很好地完成了任务。凭着这些切实的贡献，秋柳医生被评为“好人好事”的先进典型。

裴氏秋柳医生是全心全意为人民健康服务、具有高度责任感的榜样，她坚持扎根基层，践行“细雨长润”的方针，以宣传、动员同胞们更好地照顾自己的健康。（完）

越通社
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