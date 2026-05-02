社会

国家统一51年后：革命根据地的蓬勃发展

1975年4月30日后，全乡贫困率超过80%。在地方政府和民众的共同努力下，平宁乡已崛起成为全省的新农村建设示范乡之一，在生产结构转型、打破水稻单一耕作模式、实现种养多样化方面成为全乡典型。

同塔省平宁乡过去是革命根据地，如今已发展成为新农村建设示范乡。图自越通社
同塔省平宁乡过去是革命根据地，如今已发展成为新农村建设示范乡。图自越通社

越通社同塔省——同塔省平宁乡位于前江畔，是越南抗法、抗美两场战争中的革命根据地，因而遭受敌军猛烈轰炸破坏。，平宁乡已崛起成为全省的新农村建设示范乡之一，在生产结构转型、打破水稻单一耕作模式、实现种养多样化方面成为全乡典型。

以英雄的过去为起点

在抗美救国战争中，平宁乡是接收和转运武器的桥头堡，并长期是省级机关所在地。因此，该乡成为敌军猛烈打击的目标。在21年间（1954-1975年），敌军向平宁投下了数千吨炸弹。据估计，这里的每位民众平均承受了超过一吨的战争武器。尽管面对敌人的毁灭性炸弹和残酷扫荡，平宁乡依然是革命的坚固堡垒。

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位于同塔省平宁乡的黎氏丽芝和黎氏玉进烈士纪念碑被列为省级革命历史遗迹。图自越通社·

平宁乡是沿前江的低洼地带，加之承受了诸多战争后果，1975年4月30日后经济面临重重困难。田野荒芜，椰园被炸弹和化学毒剂破坏而枯死，交通系统和基础设施几乎荡然无存。当时贫困率接近40%。

与国家建设和弥合战争创伤的进程同步，平宁乡党委、政府和民众以1994年10月20日获得的“人民武装力量英雄”称号为起点，开始重建家园。

至今，该乡贫困率已大幅下降至0.75%，农村面貌更加焕然一新。平宁乡文化社会处处长阮功全高兴地分享道，昔日的土路现在已变成了平坦的柏油路。“电、路、学校、站”等上世纪80年代包给制时期只存在于梦想中的指标，如今已100%实现。

英雄之乡的蓬勃发展

昔日革命根据地的面貌如今已比前些年大为改观。沿路铺上了平坦的柏油路，红彤彤的辣椒田、金灿灿的茄田映入眼帘，远处是连绵的椰园和美观的瓦顶房屋。

平宁乡人民委员会副主席杨青忠表示，该乡经济发展经验之一是完善田间水利系统与农村交通发展相结合；加强对农民的农业科技转让。

在“淡化”计划实施之前，该乡沿前江的近一半面积受咸水影响。前江堤防系统建成后，田间水利系统足以灌溉3321公顷的生产面积，实现挡咸蓄淡，确保按季节性生产。

鼓励应用科技于集约化种植，已帮助当地2626公顷椰子面积的单位产量从每年每公顷22吨提高到24吨。据统计，椰农年均利润约为每公顷9120万越盾。

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平宁乡在出口前进行预处理。图自越通社

目前，全乡有4个三星级“一乡一品”产品和春隆-丐礼可可公司的16个可可果产品被认定为四星级“一乡一品”产品。

平宁乡党委书记陈黄日南表示，在2025至2030年任期，该乡注重发挥地方优势以实现可持续发展，如：到2030年将平宁乡建设达到现代新农村标准；朝着合理转型的方向发展经济，逐步降低农业比重，提高工业和服务业比重。

今日到访平宁乡，目睹农村面貌的变化，我们更加钦佩当地党委、政府和民众不屈的意志和不懈的努力。和平51年后所取得的经济社会发展成就，将成为该地方继续取得更多成功的坚实基础。（完）

越通社
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