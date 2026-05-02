国家统一51年后：革命根据地的蓬勃发展

越通社同塔省——同塔省平宁乡位于前江畔，是越南抗法、抗美两场战争中的革命根据地，因而遭受敌军猛烈轰炸破坏。，平宁乡已崛起成为全省的新农村建设示范乡之一，在生产结构转型、打破水稻单一耕作模式、实现种养多样化方面成为全乡典型。
以英雄的过去为起点
在抗美救国战争中，平宁乡是接收和转运武器的桥头堡，并长期是省级机关所在地。因此，该乡成为敌军猛烈打击的目标。在21年间（1954-1975年），敌军向平宁投下了数千吨炸弹。据估计，这里的每位民众平均承受了超过一吨的战争武器。尽管面对敌人的毁灭性炸弹和残酷扫荡，平宁乡依然是革命的坚固堡垒。
平宁乡是沿前江的低洼地带，加之承受了诸多战争后果，1975年4月30日后经济面临重重困难。田野荒芜，椰园被炸弹和化学毒剂破坏而枯死，交通系统和基础设施几乎荡然无存。当时贫困率接近40%。
与国家建设和弥合战争创伤的进程同步，平宁乡党委、政府和民众以1994年10月20日获得的“人民武装力量英雄”称号为起点，开始重建家园。
至今，该乡贫困率已大幅下降至0.75%，农村面貌更加焕然一新。平宁乡文化社会处处长阮功全高兴地分享道，昔日的土路现在已变成了平坦的柏油路。“电、路、学校、站”等上世纪80年代包给制时期只存在于梦想中的指标，如今已100%实现。
英雄之乡的蓬勃发展
昔日革命根据地的面貌如今已比前些年大为改观。沿路铺上了平坦的柏油路，红彤彤的辣椒田、金灿灿的茄田映入眼帘，远处是连绵的椰园和美观的瓦顶房屋。
平宁乡人民委员会副主席杨青忠表示，该乡经济发展经验之一是完善田间水利系统与农村交通发展相结合；加强对农民的农业科技转让。
在“淡化”计划实施之前，该乡沿前江的近一半面积受咸水影响。前江堤防系统建成后，田间水利系统足以灌溉3321公顷的生产面积，实现挡咸蓄淡，确保按季节性生产。
鼓励应用科技于集约化种植，已帮助当地2626公顷椰子面积的单位产量从每年每公顷22吨提高到24吨。据统计，椰农年均利润约为每公顷9120万越盾。
目前，全乡有4个三星级“一乡一品”产品和春隆-丐礼可可公司的16个可可果产品被认定为四星级“一乡一品”产品。
平宁乡党委书记陈黄日南表示，在2025至2030年任期，该乡注重发挥地方优势以实现可持续发展，如：到2030年将平宁乡建设达到现代新农村标准；朝着合理转型的方向发展经济，逐步降低农业比重，提高工业和服务业比重。
今日到访平宁乡，目睹农村面貌的变化，我们更加钦佩当地党委、政府和民众不屈的意志和不懈的努力。和平51年后所取得的经济社会发展成就，将成为该地方继续取得更多成功的坚实基础。（完）