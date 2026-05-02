强劲增长的体育旅游——为越南旅游业打造增长杠杆

越通社宁平省——通过举办大型体育赛事，合并后的宁平省集中保障旅游服务质量、加强宣传推广、改变本省旅游形象；从而为旅游发展、经济社会增长打造重要杠杆。

旅游“大使”

在2025年和2026年初，该省已成功举办了多项权威国际体育赛事，如2025年世界铁人三项杯暨越南全国锦标赛；亚足联冠军联赛二级联赛；东盟足球俱乐部锦标赛；东南亚排球联赛SEA V.League；2025年李宁越南国际羽毛球系列赛。同时，该省还举办了12项国家级体育赛事，如全国赛艇和皮划艇锦标赛、第19届华闾—平田排球杯、全国足球甲级联赛、V-League足球锦标赛，吸引了众多运动员参与，从而刺激了旅游发展。

长安马拉松赛——“遗产地中的马拉松赛”吸引了来自全国及15个国家的1万多名运动员参赛。组委会精心设计了穿越诗意遗产地区的比赛路线，为每位运动员带来了绝佳的体育体验，从而将长安世界文化和自然遗产的形象传播给国内外朋友。

新加坡运动员凯恩·亚当表示：“报名参加全程马拉松（42公里）后，我和家人提前一周来到宁平。那一周，除了熟悉赛道训练外，我们一家人对这里的旅游景点印象非常深刻。未来，我会带家人回来，探索我们还未了解的旅游景点。”

参加全国赛艇和皮划艇锦标赛的运动员。图自nhandan.vn

在三谷国家旅游区，宁平省文化体育厅与亚洲铁人三项联合会合作举办了2025年世界铁人三项杯暨越南全国锦标赛，吸引了15个国家的运动员参赛。该赛事为向国际朋友介绍和推广越南国家、文化、人民以及宁平省的形象做出了积极贡献。

印度运动员文卡塔·辛杜表示：“我是专业运动员，经常去许多国家参赛。第一次来越南，我对三谷国家旅游区的美景感到惊讶。我抓紧时间去体验了那些被推荐的旅游景点。”

宁平省文化体育厅副厅长阮孟强表示，体育赛事与旅游相结合，既是运动员的竞技场，也有助于吸引大量游客。回国后，运动员们成为了旅游“大使”，介绍和推广宁平作为一个有吸引力的目的地。从现在到2026年底，宁平将继续成为许多大型文化、体育活动焦点，预计将吸引数千名国内外运动员。

推广目的地

宁平的体育旅游大约在过去3-5年间强劲发展。体育旅游产品包括观看比赛或直接参加体育赛事的门票，以及交通、酒店、餐饮、观光等服务。通过体育旅游，宁平的许多地方在游客眼中拥有了更多崭新、有吸引力的目的地形象。

宁平省旅游厅厅长裴文孟表示，与河南、南定合并后的宁平省具备了发挥景观、气候、文化本色等条件和优势，以组织体育与文化、旅游相结合的活动。旅游与体育是相辅相成的关系；除了参赛运动员外，总会有大量游客前往主办地观赛助威，同时结合旅游和观光。

宁平省长安生态旅游群是吸引大量游客的目的地。图自越通社

裴文孟肯定地说：为了发挥体育赛事与旅游宣传、发展相结合的优势，需要进行周密投入，同步实施多项解决方案。与此同时，各级各部门需通过国际渠道加大宣传力度，与世界各大体育组织合作，将越南纳入全球体育旅游版图。

据宁平省旅游厅统计，2026年第一季度，到访宁平的游客总量预计达990万人次，比2025年同期增长20.9%。其中，国内游客达890万人次，增长17.7%；国际游客达100万人次，增长59.5%。第一季度旅游总收入约达100.53亿越盾，比去年同期增长18.1%。

体育旅游不仅为旅游业打造了强劲的“助推器”，也有助于将宁平的形象传播给国际朋友。随着宁平省逐步形成特色旅游产品，体育旅游也受到关注和投资，以打造突破并着眼于2030年的愿景。（完）