越南U17队勇夺2026年东南亚U17足球锦标赛冠军 载誉归来

越通社河内 ——4月26日晚，越南U17国家队在出色夺得2026年东南亚U17足球锦标赛冠军后回国，受到球迷热烈欢迎。



在机场，越南足协秘书长阮文富向全队表示祝贺，同时对球员们在整个赛事中展现的拼搏精神和努力态度给予高度评价。在区域赛场取得的这一成绩，是越南青少年足球长期发展规划的一部分，旨在为国家队培养后备力量。



主教练克里斯蒂亚诺·罗兰德（Cristiano Roland）代表全队感谢越南足协在整个备战和比赛期间给予的关心和创造条件。这位巴西籍主教练表示，冠军是全队继续奋进的动力，同时强调越南U17队将迅速将注意力转向前方的重要目标——U17亚洲杯决赛圈。



越南U17队目前保持着令人印象深刻的竞技状态，连续16场不败，其中包括12场胜利和4场平局。在主教练克里斯蒂亚诺·罗兰德的带领下，球队共打入59球，仅失4球。



越南U17国家队受到球迷热烈欢迎。图自越通社

回国后，球队继续在越南青少年足球训练中心接受训练。



根据计划，2026年U17亚洲杯决赛圈将于5月5日至23日在沙特阿拉伯举行，共16支从预选赛晋级的优秀球队分成4个小组。进入四分之一决赛的8支球队将与东道主沙特阿拉伯队一同参加2026年U17世界杯。



小组赛中，越南U17队被分在C组，同组劲敌包括韩国U17、阿联酋U17和也门U17。



根据赛程，越南U17队将分别对阵也门U17（5月7日）、韩国U17（5月10日）和阿联酋U17（5月14日）。每场比赛对于争夺出线权都至关重要，同时也朝着争取U17世界杯参赛资格的更远目标迈进。主教练克里斯蒂亚诺·罗兰德带领的球队将于5月1日凌晨启程前往沙特阿拉伯。（完）