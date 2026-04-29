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越南政府总理黎明兴会见刚夺得2026年东南亚锦标赛冠军的U17国足

4月29日，越南政府总理黎明兴在政府总部会见了刚刚在印度尼西亚举行的2026年东南亚U17锦标赛上出色夺冠的越南U17国家男子足球队，并向球队表示祝贺。

越南政府总理黎明兴会见刚夺得东南亚锦标赛冠军的越南U17国家男子足球队。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见刚夺得东南亚锦标赛冠军的越南U17国家男子足球队。图自越通社

越通社河内 ——4月29日，越南政府总理黎明兴在政府总部会见了刚刚在印度尼西亚举行的2026年东南亚U17锦标赛上出色夺冠的越南U17国家男子足球队，并向球队表示祝贺。

黎明兴表示，此次U17东南亚锦标赛冠军，是一段极具说服力且战绩辉煌的征程：四胜一平，狂进19球，未尝败绩。

黎明兴强调，这一重要胜利不仅是越南体育的喜悦，更是关于越南人民在新发展阶段的坚强、奋发向上、自信、纪律和团结精神。相信球队将继续保持信心，以更昂扬的士气努力争取更大的胜利，不辜负全国球迷和人民的信任与热爱。

黎明兴指出，东南亚锦标赛冠军的成绩非常值得骄傲，是一个极好的开端，但并非终点，球队还需继续努力，使其成为迈向更高目标的起点。

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越南U17国足代表向越南政府总理黎明兴赠送球衣和足球。图自越通社

球队将参加U17亚洲锦标赛，这也是2026年底U17世界杯的预选赛。黎明兴希望教练组和全体运动员继续以更高要求进行训练，保持胜利精神，以最高决心和公平、高尚的体育精神参加比赛。

黎明兴建议越南足协及相关组织继续革新，朝着专业化、现代化、有重点的方向完善青训体系，特别要扩大体育领域、尤其是足球领域的国际合作。

文化体育旅游部、各相关部委、机构及地方继续研究、核查和完善服务于包括足球在内的各支国家队的机制政策。

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越南政府总理黎明兴会见刚夺得东南亚锦标赛冠军的越南U17国家男子足球队。图自越通社

政府和政府总理、各部委、各级、各部门将始终与越南体育、越南足球同行，并创造最佳条件，推动体育事业强劲、专业、现代化发展，为提升越南国家在国际舞台上的地位做出贡献。

U17国家队主教练克里斯蒂亚诺·罗兰德（Cristiano Roland）在会见中代表教练组和全体U17球员发言，对政府总理拨冗接见和祝贺表示荣幸和激动。他表示，球队更重要的目标是即将到来的2026年U17亚洲杯决赛圈。全队将全力投入备战，提高专业水平，完善技战术打法，竭尽全力在洲际赛场上取得好成绩。（完）

越通社
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