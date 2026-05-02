胡志明市与岘港位居泰国游客搜索榜首

越通社曼谷——越南的两个目的地——胡志明市和岘港——在5月初长假期间正引领泰国游客的搜索趋势。



据越通社驻曼谷记者报道，在线预订平台安可达的数据显示，胡志明市在泰国的搜索量增幅最高，达到134%，其次是岘港，增长58%。其他目的地如中国香港的增长则较为温和。



泰国国家旅游局（TAT）表示，尽管由于生活及能源成本上涨，国内旅游需求在5月1日至4日假期期间呈下降趋势，但泰国民众的出国旅行计划几乎没有变化。这一因素有助于推动国际目的地的搜索量，其中越南成为首选。



泰国国家旅游局局长塔帕妮·吉娅蒂沛汶（Thapanee Kiatphaibool）表示，由于民众收紧支出，尤其是在上个月的泼水节假期之后，加上炎热天气和部分地区雷暴天气的影响，预计国内旅游将下滑。泰国国家旅游局估计，此次假期泰国国内旅游将创造约101亿泰铢（约合3.07亿美元）的收入，接待游客283万人次，酒店入住率约达64%。国内热门目的地包括北碧府、春武里府、曼谷、呵叻府和北柳府。（完）



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