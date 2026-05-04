时政

越印关系迎来新的战略性突破机遇

值此越印建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）暨越共中央总书记、国家主席苏林应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问之际，南亚大学安莫尔·穆希亚（Anmol Mukhia）教授接受越通社驻新德里记者采访时，对两国合作的成就、战略地位及前景作出全面评估，特别强调了此次高层访问在当前阶段的核心意义。

南亚大学安莫尔·穆希亚教授接受越通社驻新德里记者采访。图自越通社
南亚大学安莫尔·穆希亚教授接受越通社驻新德里记者采访。图自越通社

越通社河内——值此越印建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）暨越共中央总书记、国家主席苏林应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问之际，南亚大学安莫尔·穆希亚（Anmol Mukhia）教授接受越通社驻新德里记者采访时，对两国合作的成就、战略地位及前景作出全面评估，特别强调了此次高层访问在当前阶段的核心意义。

安莫尔·穆希亚教授认为，过去十年间，越印关系已从传统友谊基础强力转向日益深广的战略对接。两国不仅加强了双边合作，还扩大了在多边框架下的协作，反映出双方在外交政策中对“开放”与“包容”理念的高度契合。

他指出，自2016年建立全面战略伙伴关系以来，两国合作已呈现跨领域辐射态势。起初重点在于信息技术与网络安全，随后扩展至国防、核安全，特别是基础设施连接与通信领域。值得注意的是，2020年举行的领导人视频会议确立了和平、繁荣与人民等合作三大支柱。

近期，两国合作进一步拓展至海事与海洋安全领域，包括搜救协调及加强在战略海域的参与度。穆希亚教授评价这些进展是“值得认可且具有主动性”的步伐。

在印太地区局势日益复杂的背景下，穆希亚教授强调了越印关系在维持地区平衡与稳定方面的重要作用。他认为，两国都分享关于“开放、包容”地区的愿景，并看好亚洲的中心地位。同时，印度的“东向政策”也将越南确定为东南亚的关键合作伙伴。

穆希亚教授指出，苏林总书记、国家主席的此次访问具有深远、务实的价值。首先，访问将进一步巩固两国的政治互信，为双方在印太局势波动的背景下重新审视、定位并深化战略合作创造有利条件。其次，通过最高层级的政策对话，双方将加速落实已达成的各项协议，并针对技术创新、数字经济、基础设施互联互通及海事安全等潜力领域开启新的合作倡议。

此外，穆希亚教授特别强调了拓展地方级合作与加强民间交流的重要性，认为应以此深耕文化纽带与民族社区连接，并挖掘如印度东北部地区——这一‘东向政策’重要门户——等尚未得到充分开发的地区合作潜力，从而为两国关系带来实质性且长期的转变。

总体而言，穆希亚教授评述称，在越印关系已拥有坚实基础的当下，苏林总书记、国家主席对印度的国事访问将发挥关键作用，助力塑造双边关系向更深层次、更务实、更具长期战略意义的方向迈进。（完）

越通社
#越印关系 #战略性突破 #苏林
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社

印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

印度尼西亚患者患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

更多

当地时间2024年9月23日中午，正在纽约出席第79届联合国大会一般性辩论的越共中央总书记、国家主席苏林会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。图自越通社

构建越印全面战略伙伴关系新发展阶段合作框架

应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林将对斯里兰卡进行国事访问

据越南外交部发布的公告，应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在欢迎仪式上合影。图自越通社

推动越日关系日益丰富、务实和高效发展

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使。图自越通社

越南在不结盟运动会议上呼吁支持古巴

5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月与乌拉圭共产党代表合影留念。图自越通社

乌拉圭共产党推动与越南的合作

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。