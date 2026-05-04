政府新闻发布会：财政部阐释平衡发展速度与发展质量的3组措施

越通社河内 ——在5月4日晚举行的政府例行新闻发布会上，越南财政部副部长黎晋近通报了在当今世界经济普遍困难和2026年实现高增长目标压力的背景下，为确保宏观经济稳定、抑制通胀、平衡发展速度与质量而采取的3项突破性措施。



黎晋近表示，首要措施是深刻领会、有效贯彻落实党的十四大决议、二中全会第18-KL/TW号结论以及中央政治局和国会的各项战略决议。



其次，是集中保持宏观经济稳定、抑制通货膨胀、保障国民经济综合平衡。重点是主动、灵活、有效地协调财政政策、货币政策及其他宏观政策。



为此，政府抓紧研究制定在新形势下提升经济独立自主性，推动经济一体化的项目。



各级、各部门要主动调控，积极跟踪、紧贴形势，以便对来自外部的不利变化及时、有效地作出政策反应，维护国家金融安全，坚决在任何情况下不发生经济动荡。



关于最后一组措施，黎晋近表示，政府集中提高增长质量，确保经济发展与文化社会发展相协调、人民能够享受发展成果。



其中，大力推进增长模式从广度向深度转变，提高劳动生产率和经济竞争力，以科技、创新和数字化转型为主要动力，抓紧研究完善革新增长模式的项目。（完）

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