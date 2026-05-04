越日合作——全新的战略交汇

越通社河内——越南与日本的合作在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）访越后，正成为印太地区新兴经济与安全架构中的重要一环，尤其是在能源和关键矿产领域。这是马来西亚专家在5月3日接受越通社记者采访时做出的评价。



此次访问是在越日全面战略伙伴关系框架下进行的，其中双方确定了新的优先领域，包括：能源、关键矿产、人工智能、半导体、空间、气候变化应对能力、海上安全和高素质人力资源。这一合作的影响在以下4个领域中非常显著，增强印太地区的供应链复苏能力；增强地区能源和粮食安全；加强地区权力平衡的稳定性；加深长期合作的人力资源基础。



总体上看，日本首相访问越南是事实上的战略升级。日本希望越南成为其“自由开放的印度洋-太平洋”愿景中的坚强伙伴；越南则希望日本成为其工业升级、能源安全、技术转让和地缘政治平衡方面的可靠伙伴。

专家Collins Chong Yew Keat。图自越通社

专家Collins Chong Yew Keat评价称，越日合作在这次访问中的真正意义在于将发展、技术、能源、海上安全和战略自主结合成全面合作伙伴关系的方式。

据房地产科技集团IQI Global马来西亚分支全球首席经济学家Shan Saeed的观点，日本首相高市早苗访越助力巩固极具说服力的战略协作，涵盖了能源安全、关键矿产和供应链主权。这是在全球化分裂和资源民族主义时代的战略合作。



日本首相高市早苗对越南进行访问，助力定位亚洲在全球供应链中的角色。其中，东盟正从生产基地转型为战略控制点。越南正迅速崛起，成为能源、矿产和技术生态系统中的重要一环。（完）