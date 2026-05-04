☕️越通社新闻下午茶（2026.5.4）

苏林总书记发表讲话。图自越通社



越通社河内——·5月4日上午，越共中央总书记、国家主席苏林同河内市国会代表团（第1选区）成员在坞椰市坊（Ô Chợ Dừa）人民议会、人民委员会驻地开展选民接触活动，向选民通报第十六届国会第一次会议结果，并听取选民的意见与建议。坞椰市坊、巴亭、玉河、讲武、还剑、栋多、金莲、浪、南门、文庙-国子监等10坊选民参加。阅读全文



·5月4日下午，越南政府总理黎明兴主持召开2026年4月政府例行会议，评估4月份及前4个月经济社会各领域发展情况以及其他若干重要内容，并部署今后一个时期的核心任务与解决方案。

2026年4月政府例行会议现场。图自越通社

·5月4日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持召开会议，检查隆城国际机场一期建设项目进展情况，解决存在的困难与障碍，推动项目实施，目标是于2026年内完成并投入商业运营。阅读全文



·5月4日上午，越南国会主席陈青敏率胡志明市国会代表团（第12选区）开展选民接待活动，汇报第十六届国会第一次会议结果，并倾听选民的意见与建议。此次接触活动以线上与线下相结合方式举行。阅读全文



·自1972年建立外交关系以来，尤其是在双边关系被升级为全面战略伙伴关系10年（2016—2026年）之后，越南与印度不断巩固政治互信，拓展多领域合作，并取得了丰硕成果。其中，经贸合作继续成为亮点，双边贸易额强劲增长，投资、数字技术、纺织、能源、供应链及创新等领域的合作朝着更高质量方向前进。因此，越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问有望为构建新发展阶段双边关系合作框架注入动力。



·越南与日本的合作在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）访越后，正成为印太地区新兴经济与安全架构中的重要一环，尤其是在能源和关键矿产领域。这是马来西亚专家在5月3日接受越通社记者采访时做出的评价。



同塔省米市火龙果已获得知识产权局颁发的集体商标保护。图自越通社



·在全球竞争日益基于知识和创新的背景下，知识产权正成为新增长模式的支柱。对越南而言，加强保护和实施知识产权不仅是融入国际经济的要求，更是将知识转化为发展资源、推动落实国家科技、创新和数字化转型等重大战略方向的关键条件。阅读全文



·5月4日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地礼节性会见瑞士FS Finance Suisse AG公司董事长罗兰·施陶布（Roland Staub）。



·越通社驻德国记者报道，柏林马尔灿-黑勒斯多夫区议会已通过决议，将一座小公园命名为“阮文秀花园”，以纪念34年前新法西斯主义和种族暴力受害者阮文秀。该决议于2026年4月3日通过，命名仪式于5月1日举行。该提议由德国左翼党发起，并得到了鼓锣协会、各社团及在德越南人社群的持续推动。仪式由鼓锣协会、左翼党区分支机构及原队长-翻译俱乐部联合举办。



·据越南交通警察局5月3日下午通报，在4月30日至5月3日的4天假期内，全国共发生交通事故177起，造成95人死亡、114人受伤。与2025年同期相比，事故起数减少72起，死亡人数减少35人，受伤人数减少65人。



·在5月初长假期间，越南两大城市——胡志明市与岘港——成为泰国游客搜索热度最高的目的地。据越通社驻曼谷记者报道，在线预订平台Agoda数据显示，胡志明市在泰国市场的搜索量增幅最高，达134%；岘港紧随其后，增长58%。相比之下，中国香港等其他目的地的增长幅度较低。





富国岛星滩黄昏美景。图自越通社



·越南富国岛正崛起为对韩国游客极具吸引力的度假目的地，韩国游客人数持续增长并对当地旅游业扮演日益重要角色。阅读全文



·越南中部的岘港市正在成为全球数字游牧极具吸引力的目的地，并逐步与清迈（泰国）或巴厘岛（印尼）等传统中心展开竞争。



·今年4·30越南南方解放、国家统一和五一国际劳动节假期期间，全国许多地方旅游接待人数和收入实现“双增长”。各地推出丰富多彩的旅游产品和旅游活动，有效带动游客出游热情。



·伴随精简组织机构的路线图，4月24日，在第十六届国会第一次会议上，国会表决通过了关于2027年国会监督计划的决议，以及成立关于“机构精简和行政单位调整后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”专题监督团的决议。



·4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行了潘切机场—民用航空项目开工仪式。这是具有极其重要意义的活动，标志着林同省在完善交通基础设施、扩展发展空间和提升竞争力战略中迈出了新一步。





越南举重运动员尅阳夺得2026年世界青年举重锦标赛铜牌。图自DEEPBLUEMEDIA/IWF



·2026年世界青年举重锦标赛于当地时间5月2日在埃及开赛。在男子60公斤级比赛中，越南运动员尅阳（K'Dương）以总成绩282公斤夺得铜牌。（完）阅读全文

