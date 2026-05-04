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越南举重运动员尅阳夺得2026年世界青年举重锦标赛铜牌

2026年世界青年举重锦标赛于当地时间5月2日在埃及开赛。在男子60公斤级比赛中，越南运动员尅阳（K'Dương）以总成绩282公斤夺得铜牌。

越南举重运动员尅阳夺得2026年世界青年举重锦标赛铜牌。图自DEEPBLUEMEDIA/IWF
越南举重运动员尅阳夺得2026年世界青年举重锦标赛铜牌。图自DEEPBLUEMEDIA/IWF

越通社河内——2026年世界青年举重锦标赛于当地时间5月2日在埃及开赛。在男子60公斤级比赛中，越南运动员尅阳（K'Dương）以总成绩282公斤夺得铜牌。

经过三次抓举，尅阳成绩为125公斤，排名第三。在挺举中，他举起了157公斤，继续位居第三。最终，282公斤的总成绩帮助这位越南运动员夺得铜牌。

前两名均由中国运动员获得，其中康礼鑫以总成绩290公斤夺金，匡成民以289公斤获银牌。最佳抓举成绩为匡成民的127公斤，最佳挺举成绩为康礼鑫的164公斤。

同日，越南女运动员伊莲（Y Liên）参加了女子53公斤级比赛，但未能获得奖牌。在该项目中，彭添凤（中国）以203公斤夺冠；纳查·考努伊（泰国）以195公斤获银牌；玛丽亚·斯特拉图达基（希腊）以188公斤获铜牌。

比赛将持续至5月8日，越南队将继续参加男子65公斤级比赛。

运动员尅阳出生于2006年，来自林同省。多年来，这位科霍族选手不断进步，已成为越南举重界极具潜力的年轻新秀。（完）

越通社
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