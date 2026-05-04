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印度学者高度评价苏林总书记、国家主席访问印度之旅的意义

应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行访问。此访恰逢纪念越印建立全面战略伙伴关系10周年。值此机会，《印度时报》对德里大学国际商务与地缘政治专家、《印越关系：发展动力与战略对接》一书作者里娜·马尔瓦进行了专访。

记者鲁德罗内尔·高什采访雷娜·马尔瓦教授。图自越通社
记者鲁德罗内尔·高什采访雷娜·马尔瓦教授。图自越通社

越通社河内 ——应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行访问。此访恰逢纪念越印建立全面战略伙伴关系10周年。值此机会，《印度时报》（timesofindia）对德里大学国际商务与地缘政治专家、《印越关系：发展动力与战略对接》一书的作者里娜·马尔瓦（Reena Marwah）进行了专访。

据越通社驻新德里记者报道，马尔瓦教授认为，苏林总书记、国家主席在越共十四大后将印度选为首批访问的国家之一，表明越南继续将印度视为该国外交政策中的优先合作伙伴。在两国隆重庆祝两国关系提升为全面战略伙伴关系10周年之际，此访更具重要意义。

里娜·马尔瓦指出，此次访问不仅具有象征意义，而且是在国际环境日益复杂、地缘政治和地缘经济剧烈波动的背景下进行的。在此背景下，越印两国被视为具有相似战略利益的伙伴，共同追求独立自主及外交关系多样化的政策。

国防与安全合作继续成为双边关系的核心支柱之一。在地区层面，越南被评价在印度的“东向行动政策”和“印太倡议”（IPOI）中占有特殊地位。这反映了越南在印度战略考量中长期拥有的重要作用。目前，两国在东盟（ASEAN）扩大框架下拥有广阔的合作空间，包括东盟防长扩大会议（ADMM+）及东盟-印度海上合作倡议。

当地时间2024年9月23日中午，正在纽约出席第79届联合国大会一般性辩论的越共中央总书记、国家主席苏林会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。图自越通社

构建越印全面战略伙伴关系新发展阶段合作框架

应印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是自国会健全国家领导班子以来苏林第二次出访，也是越共中央总书记、国家主席对印度进行的首次访问。

在今年被确定为“东盟-印度海上合作年”的背景下，海上安全、信息共享、人道主义救援、灾害管理、蓝色海洋经济开发以及海警与海军部队间的合作将继续得到推动。

除国防外，经济合作被视为双边关系下一阶段的重要动力。印度可以向越南学习港口基础设施建设、物流、供应链整合及经济区扩大等方面的经验。反之，印度可以在数字基础设施、可再生能源、人力资源培训、创新创意及高科技领域为越南提供支持。

据这位印度学者的评估，两国新的合作空间还存在于人工智能（AI）、半导体、高科技和数字化转型等战略领域。

马尔瓦还强调了在稀土开采与加工领域的合作潜力，因为越南拥有全球领先的稀土储量。此外，包括越南对‘布拉莫斯’导弹系统的潜在兴趣在内的国防技术合作，也被视为极具前景的合作领域。

马尔瓦认为，如果双方能充分利用经济互补性，双边贸易与投资仍有巨大的增长空间。

除了经济与战略，民间交流正成为两国日益重要的支柱。马尔瓦表示，直飞航线的扩大为两国旅游和社会联系注入了强劲动力。

马尔瓦认为，为了给越印关系注入更多动力，两国需进一步加强大学、学者、记者、青年和外交官之间的交流，从而增进相互了解，巩固双边关系的长期民意基础。

凭借深厚的政治互信、相似的战略利益和广阔的合作潜力，苏林总书记、国家主席此次印度之行有望为越印关系创造新冲力。（完）

越通社
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