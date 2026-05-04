越南政府总理黎明兴主持会议 敦促隆城机场项目进展

越通社河内——5月4日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持召开会议，检查隆城国际机场一期建设项目进展情况，解决存在的困难与障碍，推动项目实施，目标是于2026年内完成并投入商业运营。



隆城国际机场项目总面积约5000公顷，一期总投资约109.11万亿越盾（约46亿美元）。该项目得到党和国家领导人的特别关注；越共中央总书记、国家主席苏林亲自检查、指导；政府总理、副总理经常性跟踪、检查、督促项目推进。



据会议上的报告和意见，过去一段时间，各部委、地方、投资方、承包商及相关单位已付出巨大努力，集中力量实施，完成了大量工作。目前总工程量约达76%，多项工程项已完工并可投入运营，包括：国家管理机构办公楼；空管塔台；一号跑道；滑行道、停机坪；飞机燃油供应系统；交通连接系统等。



在听取会议报告和意见后，黎明兴发表总结讲话，确认隆城国际机场项目规模巨大，是国家重点项目、战略交通基础设施，对国家经济社会发展具有特别重要的意义。



黎明兴强调，要坚决依法严肃处理违规行为，无禁区、无例外；但也必须立即出台适当解决方案以消除困难障碍，不让项目实施出现延误、停滞或中断。



黎明兴要求，在处理项目困难障碍过程中，各部委、行业及相关机构要贯彻政治局2026年4月13日第24-KL/TW号《关于继续为积压拖延项目解决困难障碍》的指示精神。据此，政治局原则上同意在同步处理违规集体和个人责任的同时，对项目进行审查、处理和排除困难障碍，确保不将违法行为合法化、不产生新的违规行为，并有弥补损失的方案。

会议现场。图自越通社

黎明兴明确指出，于2026年内完成并投入商业运营是必须完成的任务。因此，各部委、地方、投资方及相关单位必须认真领会并组织实施；确保进度、质量、效益；绝不允许出现延误、浪费和流失。



为继续推进项目实施，确保进度和质量，黎明兴总理要求项目各参与方严格遵守政治局、书记处、苏林总书记、国家主席、国会、政府、政府总理有关项目的各项决议、结论和指示。



其中，当前需优先集中彻底解决两大问题：健全越南航空总公司董事会主席和总经理人选以增强管理指挥的责任、效能、效力；解决困难以立即向承包商支付已完成工程量款项。



黎明兴要求公安部指示贪腐、经济、走私犯罪调查警察局抓紧推进调查处理进度，依法处理项目实施过程中的违法违规行为，确保明确人、事、责，并为项目各标段按进度实施创造条件。



财政部指导解决支付困难的专项工作组在5月7日前通过关于越南航空总公司人事方案的主张；在此基础上，越南航空总公司抓紧完成人事健全工作。



与此同时，建设部指示负责建材相关困难障碍的专项工作组主动、负责任地完成被交付任务；配合同奈省人民委员会处理项目建材供应、原料、燃料价格等方面的障碍；及时按规定组织验收已完工工程项；经常性跟踪汇总，定期报告实施情况、困难障碍及解决方案。

越南航空港总公司（ACV）要对项目3及各项相关任务负全面责任；制定项目进度计划表，每周向相关部委报告；核查至今各承包商已完成并验收的工程量档案，按规定进行支付，同时要求承包商提出增加施工力量的解决方案；必要时建议胡志明市、同奈省提供人力资源支持。特别是，当前困难障碍均属投资方权限范围，因此越南航空总公司须主动配合各部委、地方和承包商提出适当处理方案，不得影响项目推进进度。



有关机构建议国家审计署对项目已实施的标段和工作项进行审计，以协助投资方、承包商主动预防，并提出处理实施过程中差错的解决方案。



同奈省人民委员会主席负责、主动提出解决方案，保障项目燃料、建材供应，价格合理；指导燃料管道投资商抓紧完善手续，开展施工确保进度。（完）