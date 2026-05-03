☕️越通社新闻下午茶（2026.5.3）

5月3日上午，日本首相高市早苗离开河内，结束应越南政府总理黎明兴邀请于5月1日至3日对越南进行的正式访问。图为越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗。图自越通社

越通社河内 ——5月3日上午，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）离开河内，结束应越南政府总理黎明兴邀请于5月1日至3日对越南进行的正式访问。 全文



·用电需求增加，尤其是在炎热季节，对节约和高效用电提出了迫切要求。越南政府总理第10/CT-TTg号通知的出台，成为各地、企业和民众同步实施缓解供电压力、助推屋顶太阳能发展方案的基础。 全文



·越南政府办公厅刚发布关于继续核查以简化行政审批手续的第3905/VPCP-CĐS号文件。据此，政府总理要求继续大力削减行政审批手续，为民众和企业创造更多便利，特别涉及消防、工业园区和工业集群的成立与运营、环境影响评估以及建设许可4个领域。 全文



·值此越南与印度全面战略伙伴关系建立10周年（2016 - 2026）以及应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特（Harsh V. Pant）接受了越通社驻新德里记者的采访。 全文

·在雄王祭祖日（农历三月初十）及4·30越南南方解放、国家统一日和5·1国际劳动节共7天假期期间，越南多地的旅游活动活跃，带来了可观的收入。 全文

据河内市旅游局的统计，2026年雄王祭祖日及4·30和5·1日假期期间，全市旅游活动活跃，接待游客约达135万人次。图自越通社

·越南财政部统计局5月3日上午公布2026年4月份及前4个月经济社会发展形势报告。报告显示，2026年4月，越南货物贸易进出口总额约达943.2亿美元，环比增长0.8%，同比增长26.7%。 全文

·据越南财政部统计总局5月3日上午公布的数据显示，国内燃气价格随着国际燃料价格波动，家庭外餐饮服务价格和建筑材料价格因原材料投入成本、运输成本增加而上涨，是2026年4月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.84%的主要原因。



·越通社驻欧洲记者报道，近日在匈牙利佐洛埃格塞格市，越南驻匈牙利大使馆与市政府举行敬献鲜花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年和佐洛埃格塞格市胡志明主席雕像落成50周年。



·据越南财政部统计总局5月3日上午公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。 全文

截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。图自越通社

·据越南各民族文化局消息，为纪念胡志明主席诞辰136周年，从5月3日至31日，题为“胡伯伯在同胞心中”的特色文化旅游系列活动将在越南各民族文化旅游村举行。



·越南富国岛正成为韩国游客极具吸引力的度假目的地，来自该市场的游客数量持续增长，对当地旅游业扮演着越来越重要的角色。据越通社驻首尔记者援引韩国媒体5

月2日报道，二十年前曾被视作“隐世明珠”的富国岛，正凭借旅游基础设施的发展和一系列高级度假村的出现而实现强劲转型。（完）