经济

政府总理第10号通知：节约用电、发展屋顶太阳能

用电需求增加，尤其是在炎热季节，对节约和高效用电提出了迫切要求。越南政府总理第10/CT-TTg号通知的出台，成为各地、企业和民众同步实施缓解供电压力、助推屋顶太阳能发展方案的基础。

芹苴市屋顶太阳能设施安装。图自越通社
芹苴市屋顶太阳能设施安装。图自越通社

越通社河内 ——用电需求增加，尤其是在炎热季节，对节约和高效用电提出了迫切要求。越南政府总理第10/CT-TTg号通知的出台，成为各地、企业和民众同步实施缓解供电压力、助推屋顶太阳能发展方案的基础。

2026年是实施2026-2030年经济社会发展计划以实现高增长目标的第一年，保障电力供应要求日益增大，而国际能源市场潜藏诸多变数。在此背景下，第10/CT-TTg号通知提出了关于用电需求管理、节约高效用电以及按照自发自用模式发展屋顶太阳能的6组具体目标。该通知颁布后，各地积极主动制定了实施计划，结合实际将通知落到实处。

清化省人民委员会副主席梅春廉表示，该省已责成各单位制定实施计划，明确具体目标和措施，同时明确各机关、单位在组织实施中的责任。此外，该省正在制定2026-2030年节约高效用电计划，其中优先在办公场所发展屋顶太阳能，并鼓励民众参与。

能源专家河登山表示，发展自发自用屋顶太阳能是合适的方向。这是一种清洁能源，易于安装，投资回收期短，且符合炎热高峰时段的用电需求，从而有助于减轻电力供应压力。

河登山指出，目前屋顶太阳能投资成本已大幅下降，仅为5年前的40%至50%，即使在越南北部地区，投资回收期也缩短至约5年。不过，这并非主动电源，受天气影响，需要与储能系统结合以提高灵活性。

企业的实际情况展示了屋顶太阳能的明显效果。北宁省艾桥机械公司副总经理阮光造表示，公司厂房屋顶安装了容量约1兆瓦的太阳能系统。这不仅有助于增加可再生能源使用，还与树木相结合，显著降低了对空调的需求。在近40摄氏度的高温天气里，厂房屋顶系统使车间温度明显下降，从而降低了运营成本，改善了工作环境。

在服务领域，许多单位也主动节约用电。在家庭层面，也初步显现出了效果。在系统运行角度，国家电力系统运行和电力市场运营有限责任公司（NSMO）的阮伯怀先生强调了数据在调度中的作用。他说，提供关于屋顶太阳能的充分信息对于公司预测发电出力、计算电力系统运行至关重要。

第10/CT-TTg号通知设定系列具体目标，包括约10%的机关事业单位和10%的家庭安装屋顶太阳能，或达到相当于2026-2030年计划20%的总装机容量。同时，要求各部委完善关于金融、绿色信贷和技术标准的支持机制。（完）

越通社
#政府总理第10号通知 #节约用电 #屋顶太阳能
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