经济

2026年前4个月，越南吸引外资增长32%

据越南财政部统计总局5月3日上午公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。

加工制造业新注册最多，达81.2亿美元。图自越通社
加工制造业新注册最多，达81.2亿美元。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计总局5月3日上午公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。

具体是，新注册项目共有1249个，同比增长3.7%；注册资本总额为121.5亿美元，同比增长1.2倍。其中，加工制造业新注册最多，达81.2亿美元，占新注册资本总额的66.8%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产和分配行业吸引23.1亿美元，占19%；其余行业达17.2亿美元，占14.2%。

值得一提的是，2026年前4个月，外资实际到位资金达74亿美元，同比增长9.8%。这是5年来前4个月外资投资实际到位资金的最高水平，其中加工制造业达61.2亿美元，占外资实际到位资金总额的82.7%；房地产领域达5.4亿美元，占7.3%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产和分配行业达2.7亿美元，占3.7%。

往年获批的316个项目将注册资金上调31.3亿美元，同比下降51%。

外国投资者共进行976次出资和股权收购，出资总额达29.6亿美元，同比增长61.9%。其中，增加企业注册资本的出资和股权收购325次，融资资金4.45亿美元；不增加企业注册资本的出资和股权收购651次，融资资金25.1亿美元。

年初至今，在对越南进行新批投资的53个国家和地区中，新加坡位居第一， 注册资本总额为60.5亿美元，占流入越南新注册资本总额的49.8%。其次是韩国，新注册资本总额为40.8亿美元，占33.6%，第三是中国，其新注册资本总额为5.241亿美元，占4.3%。（完）

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俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）近日刊登文章，聚焦越南吸引外国直接投资的强劲势头。文章指出，去年越南吸引的外资总额创下五年来新高，并有望在2026年延续这一良好态势。国际投资界普遍认为，越南是亚洲最具吸引力的长期资本投资目的地之一。

越通社
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