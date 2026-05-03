2026年第二季度出口订单强劲增长

越通社河内 ——尽管面临诸多困难，越南出口企业在2026年第二季度的订单仍呈现出强劲增长态势，这得益于备货需求以及政府的积极支持政策。



出口订单排至2026年第二季度末



4月底，C&D进出口有限公司（出口木材和胶合板）的订单已排至2026年第二季度末。该公司董事长阮陈律表示，第三季度的合同主要是按月谈判，而不是像以前那样签订长期合同。尽管如此，与最初的担忧相反，第二季度的订单量却大幅增长。客户因担心战事持续、油价波动或运输船只短缺，产生了补货和备货的心理。



阮陈律分享道：“目前订单已排满5月和6月，这还不包括额外产生的订单。我们预计第二季度的产量将比第一季度翻倍，甚至可能更高。”



在评价政府的扶持政策时，阮陈律认为，政府的反应相当迅速和积极，特别是在信贷和行政审批领域。



“银行已经降低了利率，加快了贷款审批流程。在管理机关方面，海关、货物通关手续也比以前更快。这对出口企业是非常切实的支持。”



阮陈律表示，企业界希望今后行政审批流程继续得到削减，政府对中小企业给予更多的关注和支持。



解析36.4亿美元贸易逆差原因



据财政部统计局数据，2026年第一季度，越南货物贸易逆差为36.4亿美元。其中，国内企业实现贸易逆差107.3亿美元，外资企业实现贸易顺差70.9亿美元。



财政部统计总局局长阮氏香表示，在全球经济仍存在诸多变数的背景下，转为逆差反映了为生产服务的机械设备、原材料的进口需求。



阮氏香局长指出：“这一时期的逆差具有短期性，与生产周期和价格因素相关，同时反映了企业在全球经济波动面前的主动适应能力，尚非异常信号。”



亚洲开发银行驻越南首席经济学家阮伯雄在分析越南进出口总额时认为，首先可以看出越南进出口有两个特点。第一，外资企业进出口总额占比非常高。2025年，该区域约占出口总额的77%，而国内企业仅占22%。第二，外资企业是顺差的主要来源，而内资企业则为逆差。

对于2026年第一季度，逆差可能符合常见的进口增长快于出口的趋势，尤其是在企业进口原材料为后续几个季度的出口订单服务生产的阶段。因此，根据现有数据，尚不能断定这一趋势反映了经济结构的根本性变化。然而，如果存在结构性因素，很可能源于国内市场的积极复苏。当生产、投资和消费活动加速时，对进口原材料和消费品的需求也会相应增加。

亚洲开发银行驻越南首席经济学家阮伯雄



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