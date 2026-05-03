经济

2026年前4个月越南贸易逆差71.1亿美元

越南财政部统计局5月3日上午公布2026年4月份及前4个月经济社会发展形势报告。报告显示，2026年4月，越南货物贸易进出口总额约达943.2亿美元，环比增长0.8%，同比增长26.7%。

北宁省出口服装生产线。图自越通社
北宁省出口服装生产线。图自越通社

越通社河内 ——越南财政部统计局5月3日上午公布2026年4月份及前4个月经济社会发展形势报告。报告显示，2026年4月，越南货物贸易进出口总额约达943.2亿美元，环比增长0.8%，同比增长26.7%。

累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。

统计局数据显示，2026年4月出口额预计为455.2亿美元，环比下降2%。其中，国内企业出口88.8亿美元，下降1.2%；外资企业（含原油）出口366.4亿美元，下降2.1%。与去年同期相比，4月份出口额增长21%。其中，国内企业出口下降4.2%，外资企业出口（含原油）增长29.2%。

累计2026年前4个月，出口额预计达1685.3亿美元，同比增长19.7%；其中，国内企业出口336.5亿美元，增长0.4%，占出口总额的20%。外资企业出口（含原油）1348.8亿美元，增长25.8%，占出口总额的80%。

前4个月，有24类商品出口额超过10亿美元，占出口总额的89.1%。

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从2026年前4个月出口商品结构看，加工业预计出口1515亿美元，占89.9%；农林产品出口预计达126.8亿美元，占7.5%；水产品出口预计达35.5亿美元，占2.1%；燃料和矿产品出口预计达8亿美元，占0.5%。

进口方面，4月份进口额约达488亿美元，环比增长3.6%。其中，国内企业进口138亿美元，增长2.6%；外资企业进口350亿美元，增长4.0%。与去年同期相比，4月份进口额增长32.5%；其中，国内企业进口增长22.7%，外资企业进口增长36.8%。

累计2026年前4个月，进口额预计为1756.4亿美元，同比增长28.7%，其中，国内企业进口492.7亿美元，增长20.4%；外资企业进口1263.7亿美元，增长32.3%。

前4个月，有30类商品进口额超过10亿美元，占进口总额的87.4%。

从2026年前4个月进口商品结构看，生产资料类预计达1653.7亿美元，占94.2%；其中，机械设备、工具及零配件类占54.8%；原材料、燃料、物料类占39.4%。消费品类预计达102.7亿美元，占5.8%。

关于2026年前4个月进出口市场，中国是越南商品最大的进口市场，进口额预计达690亿美元。前4个月，越南对美国贸易顺差预计达469亿美元，同比增长24.4%；对欧盟贸易顺差142亿美元，增长6.7%；对日本贸易顺差5亿美元，下降28.0%；对华贸易逆差464亿美元，增长33.4%；对韩国贸易逆差150亿美元，增长57.8%；对东盟贸易逆差76亿美元，增长44.3%。

4月份贸易逆差额约为32.8亿美元。累计2026年前4个月，贸易逆差额为71.1亿美元。其中，国内企业实现贸易逆差156.1亿美元，外资企业实现贸易顺差（含原油）85亿美元。（完）

越通社
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