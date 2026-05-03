经济

越南政府总理发文要求持续简化行政审批手续

越南政府办公厅刚发布关于继续核查以简化行政审批手续的第3905/VPCP-CĐS号文件。

宁平省一个行政服务中心。图自越通社
宁平省一个行政服务中心。图自越通社

越通社河内——越南政府办公厅刚发布关于继续核查以简化行政审批手续的第3905/VPCP-CĐS号文件。

据此，政府总理要求继续大力削减行政审批手续，为民众和企业创造更多便利，特别涉及消防、工业园区和工业集群的成立与运营、环境影响评估以及建设许可4个领域。

附图。图自投资报

河内市深化行政审批改革与营商环境优化

为贯彻落实政府总理2025年10月4日第187/CĐ-TTg号通知精神，河内市人民委员会副主席张越勇于10月13日签发第5550/UBND-NC号通知，部署推进本市行政审批制度改革与营商环境优化工作。

为实现 “两位数”增长目标，政府总理指示公安部、工贸部、农业与环境部、建设部等各部部长紧急核查、研究与上述四个领域相关的规定和行政手续，并在5月10日前向政府总理报告当前行政手续和规定的现状，其中包括权限、流程、执行方式、文件、解决时间等。与此同时，需要评估过去一段时间简化行政审批手续的结果，并提出具体建议与解决方案，提交司法部进行汇总和进行独立评估。

司法部长牵头指导相关单位，在各部门报告的基础上，对简化行审批手续和规定进行评估，并提出解决方案，于5月12日前向政府总理汇报。

此前，4月29日，越南政府颁布了八项决议，旨在削减、分权、简化行政审批手续及经营条件，涵盖14个部及部级机构的国家管理领域。（完）

越通社
#越南政府总理 #简化行政审批手续 #经营条件 #4个领域 越南
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