经济

2026年4月越南CPI指数环比上涨0.84%

据越南财政部统计总局5月3日上午公布的数据显示，国内燃气价格随着国际燃料价格波动，家庭外餐饮服务价格和建筑材料价格因原材料投入成本、运输成本增加而上涨，是2026年4月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.84%的主要原因。

交通类价格指数上涨3.48%，使CPI上涨0.35个百分点。图自越通社
交通类价格指数上涨3.48%，使CPI上涨0.35个百分点。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计总局5月3日上午公布的数据显示，国内燃气价格随着国际燃料价格波动，家庭外餐饮服务价格和建筑材料价格因原材料投入成本、运输成本增加而上涨，是2026年4月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.84%的主要原因。

与2025年12月相比，2026年4月CPI上涨3.31%，与去年同期相比上涨5.46%。累计2026年前4个月，CPI较去年同期上涨3.99%，核心通胀上涨3.89%。

与上月相比，2026年4月CPI上涨0.84%（城镇地区上涨0.83%，农村地区上涨0.86%）。在11大类主要商品和服务中，有10类商品价格上涨，仅有交通类价格指数下降。

具体，统计总局指出了推高2026年前4个月CPI的因素，其中包括，住房和建筑材料类价格指数较去年同期上涨6.25%，影响整体CPI上涨1.42个百分点。

与此同时，食品及餐饮服务类价格指数上涨4.71%，影响整体CPI上涨1.69个百分点。

另一方面，教育类价格指数上涨3.25%，使CPI总体上涨0.19个百分点。饮料和烟草类价格指数上涨3.15%，使CPI上涨0.06个百分点。家用设备和用品类价格指数上涨2.38%，使CPI上涨0.12个百分点。

此外，文化、娱乐和旅游类价格指数上涨2.05%，服装、帽子和鞋类价格指数上涨1.79%，共同影响CPI上涨0.06个百分点。交通类价格指数上涨3.48%，使CPI上涨0.35个百分点。

2026年前4个月，除了推高CPI的因素外，也存在拉低CPI的因素，即2026年前4个月信息和通信类价格指数较去年同期下降0.09%，原因是部分技术设备价格因供应充足及分销商之间竞争加剧而下降。

统计局同时指出，国内金价与世界金价同向波动。截至4月28日，国际黄金均价为4761.71美元/盎司，环比下降2.4%。

在国内，由于珠宝商根据世界黄金价格下调了金价，推动2026年4月黄金价格指数环比下降6.71%，同比上涨54.24%，与2025年12月相比上涨10.83%。2026年前4个月平均黄金价格指数上涨75.13%。

国内美元价格与国际市场逆向波动。截至4月27日，2026年4月国际美元指数达98.63点，较上月下降0.73%。

在国内，2026年4月美元价格指数环比上涨0.71%，同比上涨1.44%；与2025年12月相比下降0.31%。2026年前4个月美元价格指数上涨2.29%。

统计局还指出，2026年4月核心通胀率环比上涨0.88%，同比上涨4.66%。2026年前4个月核心通胀率同比上涨3.99%，低于CPI 3.99%的涨幅。（完）

附图。图自越通社

2025年全国平均居民消费价格指数上涨3.31%

1月5日下午，财政部统计局局长阮氏香在河内举行的2025年第四季度及全年经济社会统计数据发布会上表示，2025年全国居民消费价格指数（CPI）平均同比上涨3.31%，达到国会提出的目标。

越通社
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