经济

越南农业“双重”转型带来的根本性解决方案

河内是城市化率高的地方，农业用地面积不断缩小，而对优质农产品的需求却在持续增长。这要求农业部门必须增加农田附加值。数字转型 - 绿色转型成为了根本性的解决方案。

无人机在水稻种植中的应用。图自越通社
无人机在水稻种植中的应用。图自越通社

越通社河内——河内是城市化率高的地方，农业用地面积不断缩小，而对优质农产品的需求却在持续增长。这要求农业部门必须增加农田附加值。数字转型 - 绿色转型成为了根本性的解决方案。

作为河内最大的安全蔬菜种植区之一，东英乡安全蔬菜合作社经理阮文松分享道：“只需一部手机，我就可以调节水中的养分、开启或关闭降温系统、跟踪病虫害。多亏了技术，产量提高了近30%，水和肥料的使用量比传统种植方式减少了40%以上”。每批蔬菜都贴有二维码，买家可以查询播种日期、照料条件等信息。该合作社每月为河内各所学校及超市提供数十吨安全蔬菜。

在胡志明市，采用传统生产模式时，东盛乡GAP安全蔬菜生产贸易服务合作社的生产成本为每公顷5000-7000万越盾。得益于高科技应用和循环生产，成本降至仅2000-3000万越盾。合作社经理梅文庆表示，合作社刚刚转向更绿色的生产模式，应用高科技，投资于种苗和生产工具，同时与供应商合作，以稳定价格和产量、扩大生产。

专家们认为，面对异常天气、全球变暖、难以预测的自然灾害，数字转型是必然方向，有助于推动农业更可持续、更安全地发展。然而，这一过程正面临诸多挑战，如初期投资成本高、高素质人力资源短缺、许多中小企业在技术能力和管理方面存在局限等。

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庆和省某个应用高科技农业的榴莲种植模式。图自越通社

河内市中小型企业协会副主席兼秘书长莫国英表示，根据计划与投资部（现为财政部）的报告，约60%的企业开始初步应用数字技术，但只有约5%的企业实现数字化转型全覆盖。在绿色转型领域，越南工商联合会的调查显示，约40%的企业开始关注ESG标准，但仅约10%的企业真正大规模部署了绿色生产模式。这表明越南企业的转型过程仍处于初期阶段，还有很大发展空间。

为了推动这一进程，需要完善数字经济和绿色经济发展的体制机制，发展绿色金融生态系统，通过咨询和培训，制定支持中小企业转型的计划，大力投资于数字技术、ESG管理和绿色技术领域的人力资源开发，加大对国家数字基础设施的投资力度。

农业与环境部副部长武文兴强调，数字转型是建设智慧农业的必然任务。未来，该行业将聚焦三项核心任务：将管理方式从经验型、手工型转变为基于数据的管理，完善行业共享数据库，确保“正确 – 充足 – 洁净 – 活跃”，在监测、预警和决策中应用数字技术。

数字转型和绿色转型正成为二十一世纪经济发展的两大支柱。对于越南企业而言，这既是挑战，也是重组和提升竞争力的机遇。在新时代，主动创新、应用技术并朝着可持续发展迈进的企业将有更多机会在全球价值链中崛起。相反，适应缓慢的企业则面临在日益激烈的全球经济竞争中被甩在后面的风险。（完）

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#河内 #农业 #转型 #农业与环境部副部长武文兴
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