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越南银行加强“数字盾牌”

面对日益精密的金融欺诈和诈骗手段，越南银行部门正在采取多项措施收紧交易管控并应用技术，以尽早发现风险、保护客户。事实证明，数字解决方案正在发挥明显成效。

附图 图自cafef.vn
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越通社河内——面对日益精密的金融欺诈和诈骗手段，越南银行部门正在采取多项措施收紧交易管控并应用技术，以尽早发现风险、保护客户。事实证明，数字解决方案正在发挥明显成效。

越南国家银行表示，根据使用欺诈风险管理、监督和防范信息支持系统服务的单位报告，截至4月12日，已有超过370万客户收到警告。其中，超过120万客户在收到警告后暂停或取消了交易，涉及交易总额近4.17万亿越盾。此前，该信息支持系统已在149个单位部署，包括99家信贷机构和50家中介支付机构，拥有超过68.8万条涉嫌欺诈的数据记录（截至3月23日）。

在单个银行层面，“数字盾牌”也在大力部署。在越南农业与农村发展银行，AgriNotify系统（用于检测和警告涉嫌欺诈账户的解决方案）已同步集成在Agribank Plus、手机银行、网上银行等数字渠道上，适用于行内转账和跨行转账。当客户输入收款人信息时，系统会自动与内部数据及职能机构的数据进行比对，以发现异常迹象。警告分为三个风险等级，即时显示，帮助客户在完成交易前慎重考虑。

不仅是在线上渠道，在柜台交易方面，许多银行如越南投资与发展银行、越南工商银行、越南外贸股份商业银行、军队银行等也部署了警告机制，为客户提供实时信息。除了应用多项“数字盾牌”和技术解决方案外，各银行仍建议客户主动提高警惕，严格保护个人身份信息和保密数据，同时定期更新风险警告并遵守银行及职能机构的安全交易指引。

暂停50亿越盾以上的快捷转账交易

为了保护系统安全运行，越南国家银行已要求信贷机构和中介支付机构收紧风险管控，加强交易监控并严格管理支付受理单位。各商业银行须全面审查内部流程，严格遵守关于开立和使用账户、卡、电子钱包的规定；核实支付指令的合法性，确保账户信息显示完整准确。各银行必须更新可疑交易识别标准，加强在信息支持系统上的报告和数据共享，加大宣传力度以提高客户警惕性，避免个人信息泄露，不为出租、买卖账户或电子钱包等行为提供便利。

4月份，多家商业银行已统一在数字银行平台上停止5亿越盾及以上金额转账交易的自动拆分功能。此举旨在遵守国家银行关于中介支付服务的第40/2024号通知。据此，5亿越盾以上的交易将转为普通转账通道，对个人客户从5月1日起适用，对企业客户从2026年5月5日起适用。

胡志明市一家商业银行的代表解释说，此前为了支持客户，银行采用了自动拆分指令的功能，将大额交易拆分成多笔低于5亿越盾的小额交易，通过快捷转账系统处理。因此，即使是超过10亿越盾的转账金额也能几乎即时到达收款人账户。然而，根据新规定，这种机制因不满足安全验证要求而被叫停，不法分子可能利用其在无需重新检查的情况下执行多笔后续指令，从而侵占账户内全部资金。

“减缓”大额交易被认为十分必要，不仅有助于控制资金流向、增加透明度，还有助于限制欺诈风险、保护客户财产安全。越南国家银行支付司司长范英俊提醒，对于超过5亿越盾的大额交易，客户可以主动将交易拆分成多笔低于5亿越盾的小额交易，以便通过合适的支付系统全天候即时处理。

截至2026年第一季度末，银行间电子支付系统处理的交易额近1.3×10^20越盾（即1.3万万亿越盾），比去年同期增长超过70%。非现金支付继续强劲增长，为推动数字经济发展、数字社会建设及数字政府建设作出积极贡献。（完）

越通社
#金融欺诈和诈骗 #越南银行 #应用技术 #数字解决方案 #第57号决议
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