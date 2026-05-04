推动数字生活中发生实质性转变

越通社河内——凭借高度的政治决心、整个政治体系的参与以及民众的共识，越共中央政治局关于推进国家科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议正在各行各业以及各地方得到全面实施。



第57号决议不仅在战略层面上，而且在实践中实现了新突破。数字技术真正融入日常生活时，将带来显著的效益，推动经济社会发展，为新阶段快速可持续发展奠定了坚实基础。



构建现代数字教育生态系统



数字化转型已成为教育行业的必然要求。胡志明市数字学校模式正在先进在线学习管理平台上稳步推进，为师生们获取最新技术创造了条件。



自2025-2026学年起，胡志明市在170所重点学校、优质学校及数字学校等试点开展人工智能教育模式。



胡志明市教育部门正大力推进管理工作的数字化转型进程，包括实施电子学籍系统，力争在2025-2026学年完成高中阶段学生学籍数据的全面数字化，开发共享数字学习资源生态系统。同时，各学校积极推广学习管理应用程序和软件，支持在线自主学习与评估。

另一方面，同奈省各所院校也逐步更新教学方法，营造现代学习环境，全面提高教育质量。



隆庆坊黎贵惇初中学校成为数字课堂和数字学校建设的先行单位，为学生每人配备一台电脑。通过电子教材、直观图片及生动视频，课堂变得“焕然一新”，扩大学生在数字环境中获取知识的途径。另外，电子学习资源库和在线题库助力学生们随时随地自主学习。



此外，数字环境让教师从单纯的“知识传授者”转变为“学习体验设计者”，这是实现教育数字化转型目标的关键条件。

数字技术融入生活



在各领域数字化转型进程中，革新公共服务方式，使其更加透明、便捷成为当务之急。清化省“智能终端（Kiosk）”模式试点投入运行并取得了显著成效，改变了民众办理行政手续的方式，提高公共服务质量，促进该省数字化转型进程。



智能终端系统与公安部公共服务生态系统全面对接，集成了司法履历表、驾照换发、出生与死亡登记等重要手续，与国家公共服务门户网站连通，帮助民众方便快捷地在线提交申请档案。



清化省计划将此模式推广至全省166个乡坊，逐步建设配套的数字基础设施，促进基层尤其是农村和山区的数字化转型。



为落实第57号决议，胡志明市启用了集成人工智能技术的交通监控摄像头系统，实现24小时全天候实时监控，自动发现与识别违规行为，有助于加强对法律的严格执行。



自2026年初至今，通过近2000个监控摄像头，胡志明市交警部门已发现约12.25万起违规案件。



据交警部门的评估，该“智能眼”系统将逐步培养民众自觉守法的意识，有效降低违规与事故发生率，构建了安全文明的交通环境。这不仅是技术基础设施的升级，更是建设现代智慧城市的重要基石。（完）