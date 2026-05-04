推动数字生活中发生实质性转变

越通社河内——凭借高度的政治决心、整个政治体系的参与以及民众的共识，越共中央政治局关于推进国家科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议正在各行各业以及各地方得到全面实施。
第57号决议不仅在战略层面上，而且在实践中实现了新突破。数字技术真正融入日常生活时，将带来显著的效益，推动经济社会发展，为新阶段快速可持续发展奠定了坚实基础。
构建现代数字教育生态系统
数字化转型已成为教育行业的必然要求。胡志明市数字学校模式正在先进在线学习管理平台上稳步推进，为师生们获取最新技术创造了条件。
自2025-2026学年起，胡志明市在170所重点学校、优质学校及数字学校等试点开展人工智能教育模式。
胡志明市教育部门正大力推进管理工作的数字化转型进程，包括实施电子学籍系统，力争在2025-2026学年完成高中阶段学生学籍数据的全面数字化，开发共享数字学习资源生态系统。同时，各学校积极推广学习管理应用程序和软件，支持在线自主学习与评估。
另一方面，同奈省各所院校也逐步更新教学方法，营造现代学习环境，全面提高教育质量。
隆庆坊黎贵惇初中学校成为数字课堂和数字学校建设的先行单位，为学生每人配备一台电脑。通过电子教材、直观图片及生动视频，课堂变得“焕然一新”，扩大学生在数字环境中获取知识的途径。另外，电子学习资源库和在线题库助力学生们随时随地自主学习。
此外，数字环境让教师从单纯的“知识传授者”转变为“学习体验设计者”，这是实现教育数字化转型目标的关键条件。
越南政府总理黎明兴：优先投入资源，提高战略技术、高新技术与核心技术的支出比重
黎明兴总理在会议上要求科学技术部必须集中精力落实好越共中央政治局第57-NQ/TW号决议、中央第18-KL/TW号结论，以及中央关于科学技术发展、创新与数字化转型指导委员会和政府领导小组的相关结论。其中，要优先投入资源，力争掌握核心技术和战略技术。
数字技术融入生活
在各领域数字化转型进程中，革新公共服务方式，使其更加透明、便捷成为当务之急。清化省“智能终端（Kiosk）”模式试点投入运行并取得了显著成效，改变了民众办理行政手续的方式，提高公共服务质量，促进该省数字化转型进程。
智能终端系统与公安部公共服务生态系统全面对接，集成了司法履历表、驾照换发、出生与死亡登记等重要手续，与国家公共服务门户网站连通，帮助民众方便快捷地在线提交申请档案。
清化省计划将此模式推广至全省166个乡坊，逐步建设配套的数字基础设施，促进基层尤其是农村和山区的数字化转型。
为落实第57号决议，胡志明市启用了集成人工智能技术的交通监控摄像头系统，实现24小时全天候实时监控，自动发现与识别违规行为，有助于加强对法律的严格执行。
自2026年初至今，通过近2000个监控摄像头，胡志明市交警部门已发现约12.25万起违规案件。
据交警部门的评估，该“智能眼”系统将逐步培养民众自觉守法的意识，有效降低违规与事故发生率，构建了安全文明的交通环境。这不仅是技术基础设施的升级，更是建设现代智慧城市的重要基石。（完）