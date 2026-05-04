奠边加速建设边境寄宿学校

目前，在奠边省各边境乡，多所小学和初中一贯制寄宿学校项目正在同步开展。由于进度要求高，各施工单位正集中人力和机械设备，加快施工进度，以便及时将工程投入新学年使用。

在清安小学和初中一贯制寄宿学校工地，施工气氛紧张有序。工地经常性地调动300至400名工人，组织多班施工，甚至包括夜间施工，以加快进度，同步开展各子项工程。

奠边省映雪咨询建设有限责任公司经理 吴文笔： “很多时候我们指示加夜班以赶上省里提出的进度。我们力争最迟在8月31日将这两个工程移交给省里和乡里，让孩子们在新学年有学上。”

为确保进度，投资方加强检查和督促，同时及时为施工单位排忧解难。资源调配、物料供应及施工组织均灵活进行，符合工地实际情况。

奠边省教育培训厅副厅长 阮春顺： “我们每天进行检查、监督，以排除困难和障碍。我们要求施工单位要稳扎稳打。此外，我们也为施工单位创造条件，最大限度地拨付资金，让各单位有经费购买原材料，确保施工进度。”

奠边省委常务副书记、人民议会主席 黎成都： “施工部署要增加班次、增加班组，以满足要求和任务。复查各子项工程的施工进度，以调整项目的总体进度，最终时间节点是8月31日。力争所有粗建部分要在雨季前完成，以便在雨季期间我们进行室内子项的施工。”

随着各级、各部门和施工单位的协同配合，奠边省的各所一贯制寄宿学校工程正在一天天加速。建成后，这些新学校不仅满足边境地区学生的学习需求，还有助于提高教育质量，为祖国边疆地区的可持续发展奠定基础。（完）