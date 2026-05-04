提升基层政府运作效率及乡级干部能力

越通社河内——伴随精简组织机构的路线图，4月24日，在第十六届国会第一次会议上，国会表决通过了关于2027年国会监督计划的决议，以及成立关于“机构精简和行政单位调整后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”专题监督团的决议。

政府总理已签发2026年4月21日第706/QĐ-TTg号决定，关于组织各级行政单位调整和两级地方政府运作一年初步总结的计划。各部委、地方将进行初步总结并提交全面评估报告，于2026年5月10日前完成。

政府副总理范氏清茶签发了第33/CĐ-TTg号通知，关于推进行政手续和线上公共服务事宜；责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站，于2026年4月正式投入运行。

加强乡、坊、特区干部培训

越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，中央将2026年确定为“基层干部年”。越共中央书记处常务书记陈锦秀要求在两级地方政府运作一年初步总结中，提出立即解决困难障碍的方案，以提高乡、坊政府运作效率，全面加强基层干部队伍建设。

2026年村、居民区合并被确定为重组基层单位路线图中的重要一步，旨在提升社区治理效能，满足向基层分权的要求。

政府总理签发第700/QĐ-TTg号决定，批准《2026至2031年阶段加强乡、坊、特区干部、公务员培训以满足两级地方政府运作要求的方案》，旨在根据新工作岗位要求，为乡级干部、公务员配备知识、技能、专业和业务能力。

提升运作效率

在广宁省，该省将对重点单位进行核查和重组，包括：省经济区管理委员会；省投资、贸易与旅游促进委员会；下龙湾-安子世界遗产管理委员会。新举措是提升市场管理分局和森林保护分局的运作效率，加强向乡、坊和特区的力量配备，以从基层处理违法行为。

在同奈省，省人民委员会要求各乡、坊补充对不用于居住目的的空置房屋土地管理开发职能和任务，交由乡级综合服务中心管理；管理调整后闲置的办公楼和事业机构。全省目前有66处闲置办公楼。

关于越南SOS儿童村系统重组方案，政府总理于2026年4月24日签发第735/QĐ-TTg号决定，将8所SOS儿童村原状移交给地方全面管理，于2026年6月30日前完成。（完）