【📝时评】 保护与实施知识产权：正确政策的成果

越通社河内——在全球竞争日益基于知识和创新的背景下，知识产权正成为新增长模式的支柱。对越南而言，加强保护和实施知识产权不仅是融入国际经济的要求，更是将知识转化为发展资源、推动落实国家科技、创新和数字化转型等重大战略方向的关键条件。



接轨国际标准



近年来，越南的知识产权法律体系按照明确的路线图得到构建、继承和发展。2005年《知识产权法》于2006年7月1日生效，首次为知识产权的确立、保护和实施建立了相对完整的法律框架，为国际经济一体化奠定了重要基础，并于2009年、2019年和2022年多次修订完善，使其接轨国际标准，同时满足国内实践要求。



最近一次为2025年《〈知识产权法〉若干条款修改补充法》（第131/2025/QH15号法律），于2026年4月1日生效，继续强调行政手续改革和推进数字化转型。工业产权申请的审批时间显著缩短：发明专利申请实质审查从18个月降至12个月；商标申请从9个月降至5个月；工业外观设计申请从7个月降至5个月；申请公布时间从2个月减至1个月。



此外，该法律补充了对符合条件的发明和商标注册申请在3个月内完成快速审查的机制，同时要求全面数字化转型，应用新技术和人工智能处理文件，简化流程并加强事后检查。这是提升国家管理效率和知识产权服务质量的重要一步。



国会通过《〈知识产权法〉若干条款修改补充法》。图自越通社

修正后的法律还扩大了对若干新对象的保护范围，如产品不可分割部分的工业外观设计、非实体产品（图形用户界面、图标）等。对加密播送信号的著作权进行保护。尤其首次明确提及了与人工智能相关的问题：允许为训练人工智能而进行数据挖掘，但不得侵犯所有者的合法权益；同时只保护由人类创造的对象。



这些政策已取得显著成效。知识产权局局长刘黄龙表示，2021-2025年，越南受理了超过42.3万件工业产权申请，增长26.5%；处理了超过43.6万件申请，增长69%；颁发了超过25.5万份授权证书，增长55.4%。仅2025年一年，就处理了超过25.09万件申请，颁发了超过8.33万份保护证书，基本缓解了长期积压问题。



值得注意的是，国内组织和个人的发明专利申请量增长36%，而颁发的证书数量增长134.2%，远超既定目标，表明创新能力正逐步提升并转化为有价值的知识产权资产。



体制政策日益完善



在世界知识产权组织总干事邓鸿森（Daren Tang）于2025年9月25日至26日对越南进行工作访问期间，他分享了当前背景下关于知识产权的观点。邓鸿森表示，知识产权保护不应止步于注册和维权，而应走向商业化，将发明和创意转化为具体的产品、服务和经济价值。这也正是世界知识产权组织与越南合作所采取的思路。世界知识产权组织希望制定路线图，让创意真正走向市场，为促进增长作出贡献。





世界知识产权组织总干事邓鸿森参观展示各项倡议和科学成就的展位。图自越通社

他认为，知识产权不仅是法律问题，更将成为连接各方的桥梁，成为发展生态系统的一部分。



越南正走在正确的方向上，2025年修订的《知识产权法》已初步建立了政策框架，使知识产权可作为民事、商业和投资交易中的资产要素；同时为形成知识产权价值评估和中介市场奠定了基础。



然而，在电子商务和数字环境快速发展的背景下，侵犯知识产权的行为依然复杂多变，手段日益狡猾。这不仅是越南面临的挑战，也是许多国家的共同问题。积极的一面是，越南的知识产权体制机制日益完善，执法能力得到提升。知识产权的功能正从权利保护转向价值创造和知识资产商业化。



在当前背景下，越南在知识产权领域的做法不仅有助于保护各主体的合法权益，还为提升国家竞争力、迈向基于创新的增长模式奠定了基础，符合全球正在追求的价值方向。（完）