假期4天越南全国发生交通事故177起



越通社河内——据越南交通警察局5月3日下午通报，在4月30日至5月3日的4天假期内，全国共发生交通事故177起，造成95人死亡、114人受伤。与2025年同期相比，事故起数减少72起，死亡人数减少35人，受伤人数减少65人。



在上述事故中，公路交通事故176起，造成94人死亡、114人受伤，同比分别减少71起、35人和41人；铁路交通事故1起，造成1人死亡，事故起数和受伤人数与去年同期持平，死亡人数增加1人；水路未发生事故。



在公路巡查执法中，各地公安机关共查处违法行为53833起，暂扣汽车277辆、摩托车13033辆及其他车辆1048辆；吊销各类驾驶证1479本，对7951起违法行为实施扣分处理。



酒驾违法仍占较高比例，共查处11411起；超速行为13390起。此外，查处驾驶中使用手机等电子设备395起，超载运输184起、超限48起，超员391起，不按规定上下客24起，涉毒违法21起。



交通警察局所属高速公路巡查力量共检查发现违法行为1649起，立案处理275起；吊销驾驶证3本，扣分120起，暂扣车辆3辆，发送违法通知1400起。



此外，执法人员在水路查处违法行为799起，暂扣船只3艘；在铁路沿线查处违法行为366起，暂扣相关交通工具3辆。（完）







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