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山萝省边境地区的民心支柱

除了保障社会治安秩序的任务外，山萝省公安还直接参与山区、边境地区减灾救灾和事故救援工作。在地形复杂、交通不便的条件下，许多干部战士参与了运送伤员急救、支援灾后恢复，为稳定民众生活做出贡献，成为基层的坚实支柱。

山萝省苏莫乡公安将患者送去医院。图自越通社
山萝省苏莫乡公安将患者送去医院。图自越通社

越通社河内 ——除了保障社会治安秩序的任务外，山萝省公安还直接参与山区、边境地区减灾救灾和事故救援工作。在地形复杂、交通不便的条件下，许多干部战士参与了运送伤员急救、支援灾后恢复，为稳定民众生活做出贡献，成为基层的坚实支柱。

4月28日，接到住在山萝省苏莫乡的何氏性（1988年出生）腿部严重受伤的消息后，乡公安紧急调动力量、车辆，同时协同乡各职能部门和民众组织将病人送往医院急救。

在没有专用工具的情况下，各方力量使用吊床，轮流抬着何氏性穿越森林、涉水过溪，持续数小时，以最快速度将病人送往医院。

由于及时得到急救，目前何氏性的健康状况已基本稳定。

另据报道，5月1日，山萝省偏筷乡发生冰雹伴随暴风，导致当地山区、边境民众的房屋和农作物受损。事件发生后，偏筷乡公安立即协同就地力量迅速接近现场，掌握灾情并部署灾后恢复重建工作。

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为受灾民众修房。图自越通社

干部战士不仅进行检查统计，还直接参与清理现场、为受灾群众搭建房屋、修复屋顶，帮助民众早日稳定生活。

这些基层支援活动被确定为山萝省公安开展竞赛运动的内容之一，并结合扎根基层、及时处理突发情况的要求。

在评价上述行动时，山萝省公安厅副厅长黄荣显大校强调，干部战士不惧艰难困苦，随时准备穿越森林、跋山涉水救人，或直接支援民众开展灾后恢复重建，充分体现了基层公安的责任担当、组织纪律意识和坚定的政治定力。

据黄荣显大校表示，今后山萝省公安将继续推动竞赛运动，与政治任务和基层工作实际相结合，注重建设真正强大、贴近人民、深入基层、及时解决突发问题的乡级公安队伍。从而，不仅维护社会治安秩序，也有助于巩固民众信任，建立公安与人民之间牢固的紧密关系。（完）

越通社
#山萝省边境地区 #民心 #公安 #灾民 山罗省
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